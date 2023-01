Fiica lui Augustin Viziru, apariție adorabilă într-o emisiune TV. Cum arată Maria

Maria, fiica lui Augustin Viziru, a mers împreună cu tatăl ei în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV. Micuța a a avut o apariție adorabilă și a cucerit pe toată lumea prezentă în platoul de televiziune.

Augustin Viziru a fost invitat în emisiunea „La Măruță”, acolo unde a fost însoțit de fiica lui, fiind pentru prima dată când micuța apare la televizor. Maria părea că se simte foarte bine în fața camerelor de filmat, iar Adela Popescu și Pavel Bartoș au fost încântați de prezența ei.

Actorul a făcut și câteva declarații despre fiica lui, Maria, în vârstă de 2 ani, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit părinte.

„E frumoasă că seamănă cu mama ei! M-am tot gândit dacă s-o aduc, să n-o aduc…dar cred că e darul ei. Văd reacțiile oamenilor din jurul ei și toți românii de acasă o să se bucure de prezența ei. S-a schimbat sensul vieții complet. Până acum am fost imatur, un copil te maturizează ușor-ușor. (…) Mă bucur foarte tare că are personalitate. Face ce vrea ea. În tinerețe le-am făcut pe toate la maxim, acum nu mai am alte curiozități, vreau să îmi cresc copilul”, a declarat Augustin Viziru în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.