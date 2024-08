Fiica Adelinei Pestrițu a împlinit 6 ani. Vedeta a organizat o petrecere fabuloasă pentru Zenaida

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria. Vedeta și partenerul ei de viață s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă.

Pe 3 august, fiica Adelinei Pestrițu a împlinit 6 ani. Vedeta a planificat alături de soțul ei, Virgil Șteblea, o petrecere fabuloasă pentru Zenaida. Evenimentul s-a desfășurat la o pensiune din Bran, iar creatoarea de conținut a împărtășit mai multe imagini de la aniversarea fiicei sale.

De asemenea, Adelina Pestrițu, Virgil Șteblea și fiica lor au realizat și o ședință foto de familie cu această ocazie.

O bună perioadă, fiica Adelinei Pestrițu nu a mai apărut pe social media, unde vedeta are o comunitate numeroasă. După ce a născut-o pe Zenaida Maria, creatoarea de conținut a început să împărtășească pe rețelele de socializare o mulțime de imagini cu nou-născuta, ba chiar a și creat o pagină dedicată imaginilor cu fetița. Însă aceasta a decis, în cele din urmă, să șteargă acea pagină și a încetat să mai distribuie pe conturile personale imagini cu ea.

Adelina Pestrițu a fost întrebată de mai multe ori de către fanii ei de pe Instagram care este motivul pentru care nu mai postează fotografii cu fiica ei. Vedeta le-a răspuns că a luat această decizie împreună cu soțul ei, Virgil Șteblea, argumentând că Zenaida încă se află la o vârstă fragedă și că își dorește să îi protejeze intimitatea. Însă, de ceva timp, Adelina Pestrițu a ales să mai publice din când în când fotografii care o surprind pe fiica ei.

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a făcut unele dezvăluiri despre fiica ei, Zenaida.

Adelina a mărturisit că, de multe ori, alege destinațiile de vacanță în funcție de activitățile pe care le-ar putea face acolo fiica ei.

„În rest, mizăm mult pe jocurile copilăriei, în aer liber, alături de prietenii ei. Acasă i-am construit un loc de joacă pentru copii cu leagăne și tobogan, tablă, cretă. I-am cumpărat mașinuțe electrice, bicicletă, trotinetă și tot ce e potrivit vârstei ei. Am învățat-o jocurile copilăriei noastre, care i-au plăcut foarte mult și pe care le joacă cu prietenele ei. De câte ori ne sincronizăm ca program, plecăm în vacanță cu ea. Destinațiile le alegem întotdeauna în funcție de ce activități putem să-i oferim ei la fața locului. În plus, îi are și pe cei doi pufoși, Sugar și Choco, iar asta o ajută și o distrage mult de la ecrane”, a mai spus ea pentru sursa citată.