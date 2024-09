Emmy 2024: premiile care contează și starurile care au dominat covorul roșu

Premiile Emmy 2024, adică a 76-a ediție a celebrelor premii americane acordate producțiilor de televiziune, au avut loc la The Peacock Theater in Los Angeles Los Angeles. Eugene și Dan Levy, starurile producției „Schitt’s Creek” au fost gazdele ceremoniei.

Serialul Shogun a dominat seara, obținând pentru primul său sezon mai multe premii decât orice alt sezon de serial din istorie. A obținut 18 premii, printre care și cel pentru Outstanding Drama Series și pentru actorii din rolurile principale, Hiroyuki Sanada și Anna Sawai.

Serialul Hacks a fost una dintre surprizele serii, reușind să câștige premiul pentru Cel mai bun serial de comedie în fața The Bear, principalul favorit la Premiile EMMY 2024. Totuși, The Bear a obținut alte patru premii importante: Jeremy Allen White (cel mai bun actor într-un serial de comedie), Liza Colón-Zayas (cea mai bună actriță într-un rol secundar, devenind prima actriță de origine latină care a câștigat vreodată la această categorie) și Ebon Moss-Bachrach (cel mai bun actor în rol secundar). În plus, Christopher Storer a câștigat premiul pentru regia acestui serial, astfel că The Bear a plecat acasă cu 11 premii în total.

Printre câștigători se numără și serialul Baby Reindeer, care a obținut 4 premii, inclusiv pentru actorii din rolurile principale, Richard Gadd și Jessica Gunning.

Câștigătorii Emmy 2024:

Outstanding Drama Series: Shogun

Outstanding Comedy Series: Hacks

Outstanding Limited Or Anthology Series: Baby Reindeer

Outstanding Lead Actress In A Drama Series: Anna Sawai, Shogun

Outstanding Lead Actor In A Drama Series: Hiroyuki Sanada, Shogun

Outstanding Lead Actress In A Comedy Series: Jean Smart, Hacks

Outstanding Lead Actor In A Comedy Series: Jeremy Allen White, The Bear

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series: Elizabeth Debicki, The Crown

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series: Billy Crudup, The Morning Show

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series at EMMY 2024: Liza Colón-Zayas, The Bear

Outstanding Lead Actress In A Limited Or Anthology Series Or Movie: Jodie Foster, True Detective: Night Country

Outstanding Lead Actor In A Limited Or Anthology Series Or Movie: Richard Gadd, Baby Reindeer

Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie: Lamorne Morris, Fargo

Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie: Jessica Gunning, Baby Reindeer

Outstanding Guest Actor in a Comedy Series: Jon Bernthal, The Bear

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Jamie Lee Curtis, The Bear

Outstanding Guest Actor in a Drama Series: Néstor Carbonell, Shogun

Outstanding Guest Actress in a Drama Series: Michaela Coel, Mr. and Mrs. Smith

Outstanding Talk Series: The Daily Show

Outstanding Reality Competition Program: The Traitors

Outstanding Television Movie: Quiz Lady

Outstanding Host for a Game Show: Pat Sajak, Wheel of Fortune

Outstanding Host For A Reality Or Reality Competition Program: Alan Cumming, The Traitors

Outstanding Scripted Variety Series: Last Week Tonight with John Oliver

Outstanding Variety Special (Live): The 95th Academy Awards

Outstanding Variety Special (Pre-recorded): Dick Van Dyke 98 Years of Magic

Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special: My Next Guest with David Letterman and John Mulaney

Foto: Profimedia

