Elwira și Mihai Petre, imagini inedite din noua lor locuință. Cum au ales să decoreze casa

Elwira și Mihai Petre s-au mutat recent într-o casă nouă, după 14 ani în locuința anterioară. Coregrafa a fost emoționată să părăsească vechiul cămin, în timp ce Mihai, întors de la un concurs, a găsit noua locuință pregătită.

Noua casă păstrează un design similar cu cea veche, având un living cu bucătărie deschisă la parter. Recent, cuplul a mobilat spațiul cu piese noi, inclusiv o canapea modulară lila și scaune moderne, reflectând stilul lor personal.

Elwira și Mihai Petre nu au împărtășit multe imagini din noua lor casă, dar au dezvăluit detalii din dressingul Elwirei și câteva cadre din dormitor. Locuința este decorată în culori deschise și reci, cu oglinzi și elemente elegante.

Elwira Petre a avut un moment emoționant despărțindu-se de casa în care familia lor a trăit timp de 14 ani.

„După 14 ani petrecuți în căsuța noastră dragă, a venit timpul pentru o schimbare. Mare! Pentru mine a fost tare emoționant să ne mutăm. Iar pentru fete a fost distractiv. Lui Mihai i-am făcut o surpriză și practic s-a întors de la un concurs unde a arbitrat direct în casa nouă. Am creat multe, multe amintiri minunate unde am locuit până acum și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Începe o altă poveste!”, a scris coregrafa în mediul online, la începutul lunii noiembrie.

Elwira Petre a oferit un moment special fetelor sale, arătându-le un obiect cu o valoare sentimentală deosebită, păstrat timp de 16 ani. Soția lui Mihai Petre a decis să le dezvăluie rochia de mireasă pe care a purtat-o în ziua nunții, chiar dacă momentul pentru a le oferi cadoul simbolic nu a sosit încă. Fetițele au fost încântate de această surpriză emoționantă!

Elwira și Mihai Petre sunt căsătoriți de aproape 20 de ani și au două fiice adorabile. Recent, cu ocazia mutării într-o nouă casă, Elwira a descoperit rochia de mireasă, uitată de-a lungul timpului. Această descoperire a adus emoții și amintiri, iar Elwira și-ar dori să păstreze rochia pentru una dintre fiicele sale, în speranța că aceasta ar putea purta-o într-o zi specială din viața ei.

Cu toate acestea, timpul și-a lăsat amprenta asupra materialului, iar rochia nu se află în cea mai bună stare. Acum, Elwira se întreabă dacă și cum ar putea să o restaureze, astfel încât să-și păstreze farmecul și semnificația pentru viitor.

„Cu ocazia mutatului în casa nouă am găsit într-un sac prăfuit și ‘pus bine rochia mea de mireasă. Când am scos-o din sac era ușor îngălbenită. Atunci mi s-a părut superbă, acum nu știu ce să spun😅

Încerc să-mi amintesc de ce am păstrat-o? Amintire, cadou pentru fete dacă va dori una din ele, chiar nu mai știu.

Însă țin minte de când eram mică că și mama și-a păstrat rochia de mireasă, pălăria și pantofii. În rochie mă îmbrăcam din când în când și-mi imaginam că sunt o prințesă, pălăria mi-a împrumutat-o la un bal mascat când aveam 7 ani, iar de atunci nu am mai văzut-o (probabil ca am pierdut-o chiar eu), iar pantofii i-am distrus încercând să merg pe ei😂

Totuși, ce să fac cu rochia mea? Oare este prea târziu pentru un trash the dress? Se mai poartă? Voi de ce ați păstrat rochiile de mireasă? Ajutați-mă cu un sfat”, este mesajul postat de Elwira pe rețelele de socializare.