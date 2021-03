Eddie Murphy, declarații emoționante despre cei 10 copii ai săi

Eddie Murphy, în vârstă de 59 de ani, a vorbit recent despre rolul de tată și despre cum copiii săi i-au schimbat viața. În 2018, actorul a devenit din nou tată, pentru a zecea oară! Invitat în cadrul podcastului WTF al lui Marc Maron, Murphy a mărturisit că adoră să fie tată, și că familia reprezintă întotdeauna prioritatea numărul unu în viața sa.

„În aprilie o să împlinesc 60 de ani și am atâția copii. Iubesc să fiu tată. Ideea de a face trei filme într-un an s-a terminat. Pe parcurs mi-am dat seama că dacă îți pui copiii pe primul loc nu ai cum să iei o decizie proastă. Când ești la o răscruce de drumuri te gândești: ce e cel mai bine pentru copiii mei? Dacă mergi pe drumul ăsta nu o să faci niciodată o decizie greșită”, a mărturisit actorul.

Murphy a mai adăugat și că toți cei zece copii ai săi sunt grozavi și că se simte norocos și binecuvântat.

„Sunt atât de binecuvântat cu copiii mei. Copiii mei sunt minunați, sunt oameni normali, niciunul dintre ei nu este un copil nesimțit de la Hollywood. Sunt deștepți și încearcă să facă lucruri. Am avut mult noroc.”

Paige Butcher și Eddie Murphy formează un cuplu din 2012 și au împreună doi copii: Max Charles, în vârstă de doi ani, și Izzy, în vârstă de patru ani.

Paulette McNeely este mama celui mai mare dintre cei 10 copii ai actorului, un fiu pe nume Eric care are 31 de ani. Eddie Murphy a fost căsătorit în perioada 1993-2006 cu modelul Nicole Murphy, iar cei doi au împreună 5 copii: Bria, Myles, Shayne, Zola și Bella. Eddie Murphy mai are un fiu și din relația cu Tamara Hood Johnson, pe nume Christian Murphy, care este actor și a apărut în filmul Cougars, Inc.



Din relația pe care Murphy a avut-o în 2006 cu Mel B, una dintre membrele trupei Spice Girls, actorul are o fetiță, Angel Iris Murphy Brown, în vârstă de 13 ani. Actorul a refuzat inițial să recunoască faptul că el este tatăl copilului lui Mel B, dar acest lucru a fost demonstrat în instanță după ce Murphy a fost obligat să facă un test de paternitate.

Foto: Instagram

