Drake a împărtășit imagini adorabile cu fiul său, Adonis, în vârstă de 3 ani

Drake este destul de rezervat atunci când vine vorba de viața sa personală, și mai ales de fiul său. În luna martie a anului trecut au apărut primele poze publicate de Drake cu fiul său, Adonis – pe care îl are împreună cu fosta actriță de filme pentru adulți, Sophie Brussaux. Înainte de asta, artistul a împărtășit cu publicul doar câteva frânturi din viața sa alături de Adonis: poze cu desenele făcute de cel mic, cadourile de ziua tatălui sau decorațiunile cu ocazia zilei de naștere, însă niciodată poze cu copilul.

În weekend însă, Drake a postat pe Instagram Stories un clip video cu Adonis, în care îl putem vedea pe micuțul în vârstă de trei ani jucând baschet. Se pare că fiul lui Drake este destul de talentat, acesta reușind să introducă fără probleme mingea în coș. Ceea ce nu ne miră, fiindcă în 2018 Drake a declarat că, deși fiul său avea doar un an, deja începuse să practice acest sport.

În ceea ce privește rolul de tată, artistul mărturisește că este extrem de încântat de noua postură în care se află. „Sunt pur și simplu încântat.” De asemenea, acesta a adăugat și că părinții săi l-au inspirat, iar că modul în care îl crește pe Adonis reprezintă un cumul de practici dobândite de la aceștia. „Toate lucrurile pe care le-am învățat de la și prin tatăl meu și toate lucrurile incredibile pe care le-am învățat de la mama mea despre răbdare și iubire necondiționată.”

Anul trecut, Drake a mărturisit în cadrul emisiunii Young Money Radio with Lil Wayne că nu a „vorbit nimic cu nimeni despre ce plănuia”, făcând referire la publicarea fotografiilor cu Adonis pe social media.

„Mi-a plăcut să pot împărtăși asta cu lumea”, a spus Drake despre postarea de pe Instagram de la sfârșitul lunii martie. „Pur și simplu m-am trezit într-o dimineață și m-am gândit: știi ce? E ceva ce chiar îmi doresc să fac.”

„Vreau să pot merge undeva cu fiul meu și să împărtășesc aceste amintiri cu el”, i-a spus Drake lui Lil Wayne. „Nu vreau să am senzația că, pentru simplul fapt că am ales să fiu o celebritate, toți trebuie să trăiască sub acest semn. Am vrut să mă eliberez cumva de asta”, a declarat artistul.

