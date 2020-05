Donald Trump susține că nu va purta mască niciodată, însă acesta a fost văzut pentru prima dată purtând una

Președintele Donald Trump a susținut cu vehemență faptul că refuză să se protejeze purtând mască de protecție. Acum însă, în timpul unei vizite la o fabrică Ford din Michigan, el a fost surprins purtând o mască.

Cu toate acestea, Donald Trump a purtat-o departe de camerele de filmat deoarece nu a vrut să dea presei satisfacția de a-l vedea cu mască, după cum le-a spus reporterilor prezenți la eveniment. În spiritul caracteristic, acesta a mai adăugat: „Cred că arăt mai bine cu mască. Chiar așa e. Arăt mai bine cu mască, dar acum vorbesc, așa că nu o port.”

Fotografia cu Donald Trump purtând mască de protecție a apărut extrem de repede pe rețelele de socializare, inclusiv pe Twitter, după cum arată această postare de la NBC News.

President Trump wears a mask during his tour of the Ford Rawsonville Components Plant in Ypsilanti, Michigan, where ventilators, masks and other medical supplies are being manufactured. https://t.co/UCqBVUEuBZ

