Dezvăluirea făcută de Chef Florin Dumitrescu în ziua când debutează noul sezon MasterChef la PRO TV: „Începutul meu în televiziune…”

În această seară, de la ora 20:30, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în cel mai așteptat show culinar al momentului. MasterChef România își deschide porțile pentru primii concurenți care vor să demonstreze că pasiunea pentru gătit poate depăși orice barieră.

Chef Florin Dumitrescu este una dintre personalitățile de seamă ale gastronomiei românești. Prin viziunea sa, a reușit să împingă constant limitele a ceea ce poate fi realizat într-o bucătărie și a inspirat sute de tineri în acest domeniu.

Lansarea noului sezon vine cu un moment special, în care cei trei chefi au ocazia să le vorbească tuturor concurenților din audiții, înainte de a le juriza preparatele.

Galette traditionnelle, supă Tom Kha Gai, colivă cu alivancă, stir-fried de pietre sau bisque de creveți sunt doar câteva dintre preparatele pe care concurenții le vor prezenta în fața celor trei chefi, cu dorința de a-i impresiona și a primi șorțul MasterChef România. Sezonul 9 începe azi, de la ora 20:30, în același timp, la PRO TV și pe VOYO.

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Scărlatescu a vorbit deschis despre problemele întâlnite la filmările show-ului culinar.

„Concurenți avem, ca de fiecare dată, oameni spectaculoși, oameni… gastronomic, vorbind, puțin cam nebuni, oameni care experimentează foarte mult. Mai mult decât ar trebui. M-au scos mulți concurenți din sărite, nu-mi mai aduc aminte. Sunt momente în care nu vor să înțeleagă. Mai ales tineretul din ziua de astăzi care are acces la internet și are impresia că internetul peste noapte le bagă bucătăria în cap. Eu am o experiență de vreo 30 și ceva de ani și tot reușesc să nu le știu pe toate. Așa că mi se pare ciudat să vii în fața noastră, noi trei care avem, domnule, o experiență foarte mare, și să susții niște chestii tâmpite”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru FANATIK.