Detaliul neașteptat dezvăluit de Anca Serea despre soțul ei, Adrian Sînă: „În ultima vreme…”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

În cadrul unui interviu acordat recent, Anca Serea a vorbit despre educația copiilor ei, în care investește enorm. Astfel, vedeta încearcă să fie echilibrată în privința altor cheltuieli și să nu exagereze. De asemenea, Anca Serea a mai dezvăluit că soțul ei, Adrian Sînă, este cel cumpătat dintre cei doi.

Despre căsnicia sa cu Adi Sînă, Anca Serea a dezvăluit detalii în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai.” Întrebată de prezentatoare dacă gelozia i-a pus căsnicia în pericol, vedeta a recunoscut că ea și soțul ei au fost în pragul divorțului la un moment dat. Acum, ea a elucidat faptul că gelozia nu a fost, de fapt, motivul care a determinat-o pe prezentatoarea TV să dorească să încheie căsnicia cu artistul.

„Cred că aș fi necinstită să spun că gelozia, eu m-am dus singură în pragul acela, pentru că noi oamenii suntem responsabili de sentimentele noastre, de acțiunile noastre, de deciziile pe care le luăm. Eu, vizavi de căsnicia pe care o am alături de Adi, consider că am ars mai multe etape, pentru că eram foarte tânără și nimeni nu m-ar fi pregătit vreodată vizavi de relația cu un artist, care este cu suișuri și coborâșuri și intensă. Cred că au fost niște sentimente de gelozie firești, dar niciodată alimentate de el. Vizavi de ce ați povestit dumneavoastră, vizavi de controlatul telefoanelor și al lucrurilor intime, nu aș face niciodată în primul rând din respect pentru mine ca femeie, nici el nu obișnuiește să facă asta”, a zis Anca Serea, conform wowbiz.ro.