Demi Lovato credea că nu va mai reveni în muzică după supradoza de droguri pe care a luat-o

Demi Lovato a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat lui Andy Cohen faptul că ea nu era sigură dacă va mai reveni la cariera în muzică.

„Piesa asta [„Anyone„] știam că vorbește despre o perioadă din viața mea când am avut probleme serioase. Știam că spunea toate lucrurile prin care treceam, inclusiv vulnerabilitatea pe care o aveam..”, a declarat Demi Lovato.

Demi Lovato a lansat piesa Anyone în cadrul decernării premiilor Grammy, care au avut loc în urmă cu doar câteva zile. Piesa a fost înregistrată înainte ca Demi să fie internată de urgență în spital pentru o supradoză de droguri, în iulie 2018.

Întrebată dacă s-a gândit să renunțe la muzică, ea a răspuns: „Da, absolut, credeam că nu voi mai cânta. A fost un gând pe care l-am avut. Nu știam ce urma să se întâmple. Nu știam cât de sănătoasă voi fi după ce voi ieși din spital. A fost un moment greu din viața mea, cu siguranță”, a spus artista.

Demi Lovato a avut emoții extrem de mari, iar din acest motiv a fost nevoită să reia melodia deoarece ezitase la început. „Cred că am fost copleșită de emoții. Când am interpretat piesa, m-am uitat în primul rând și mi-am văzut mama și cele două surori și cred că acest lucru m-a copleșit. Și în plus, aveam multe gânduri, era pentru prima dată când eram pe scenă după un an și jumătate de absență. Mi-am imaginat momentul în care eram în spital în pat și ascultam melodia. Mi-am reamintit de acea perioadă și a fost copleșitor.”

Demi Lovato a ținut să amintească și de fanii ei și că nu se aștepta să primească reacții atât de pozitive din partea lor: „Sunt extrem de recunoscătoare pentru cât de minunate au fost reacțiile. Cred că oamenii au ascultat piesa pentru ceea ce este, adică o declarație extrem de emoționantă pentru fiecare persoană. Vreau să le arăt oamenilor faptul că ei pot trece peste absolut orice.”

În anul 2018, Demi Lovato a fost transportată de urgență la spital pentru o supradoză de droguri după ce a fost găsită în casa ei din Hollywood Hills. Demi Lovato este una dintre artistele care de-a lungul timpului a vorbit sincer despre problemele pe care le-a avut cu drogurile, dar și cu abuzul de medicamente. „Motivul pentru care am vorbit atât de deschis despre povestea mea este că știu că există oameni care au nevoie de ajutor și vreau să le transmit că este ok să ceară ajutor. Sănătatea mintală este ceva de care toți avem nevoie să vorbim”, a declarat Demi Lovato la acea vreme.

Foto: Instagram

