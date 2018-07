De ce crede Prințul William că Prințesa Diana ar fi fost o “bunică îngrozitoare”?

„Ea ar fi fost o bunică de coșmar. Iubea copii, însă ar fi fost un coșmar absolut”, a spus el în documentarul „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”. „Ea ar veni probabil la ora îmbăierii (copiilor, n.r.), ar face o scenă incredibilă, o mulțime de baloane și spumă pretutindeni, apă peste tot și apoi ar pleca”.

Coșmar, desigur, însă doar pentru Kate și Will. Pentru George și Charlotte, această scenă pare distractivă. Să nu uităm de declarațiile Prințului Harry, el povestind faptul că Prințesa Diana era o mamă care nu respecta regulile. Îi ducea pe băieți la cinematograf și le strecura bomboane în șosete. Nepoții ei ar fi fost probabil și mai răsfățați!

Din păcate, astfel de momente nu vor exista niciodată, însă, deși cei trei copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton nu o vor întâlni niciodată pe Prințesa Diana, Ducele de Cambridge se va asigura că ei vor ști cine a fost ea. El a declarat că le vorbește constant copiilor despre bunica Diana: „Mama mea trăiește cu mine în fiecare zi”.

Text: Iulia Alexandra Brăslașu

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK