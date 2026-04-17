Cum depășesc Răzvan Simion și Daliana Răducan conflictele din căsnicia lor: „Ne descărcăm şi mergem mai departe”

Răzvan Simion și Daliana Răducan au povestit cum reușesc să cale spre rezolvarea conflictelor din căsnicie.

Daliana și Răzvan Simion (1)
Răzvan Simion și Daliana Răducan se bucură de o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, care este arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, declarații sincere despre conflicte

Inițial, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Cei doi au vrut să își trăiască relația departe de ochii curioșilor. Dar, după ce s-a aflat că formează un cuplu, au decis să se afișeze împreună.

În cadrul unui interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost mai sinceri ca niciodată și au vorbit cu deschidere despre cum depășesc clipele tensionate din căsnicia lor. 

„Ni le povestim mereu. Se spune că ar trebui să lași problemele la ușă, dar noi credem că e mai bine să vorbești despre ele. Altfel, tensiunea rămâne acolo. Ne sfătuim, ne descărcăm şi mergem mai departe”, au spus Răzvan Simion și Daliana Răducan pentru VIVA!

Prezentatorul TV a făcut o confesiune emoționantă despre soția lui.

„Acasă înseamnă familie. Înseamnă soția mea, înseamnă Daliana. Este locul unde am liniște şi unde îmi încarc bateriile.”

Răzvan Simion și Daliana Răducan consideră că, în cele mai multe cazuri, conflictele între ei pornesc din lucruri minore. 

„Hahaha, niciodată din lucruri mari. Mai degrabă din discuții în care amândurora ne place să ne susținem opiniile. Dar nu le-aș numi certuri. Cred că sunt, mai degrabă, sarea şi piperul în relație. Ne-am plictisi dacă am avea mereu aceleași păreri.”

Răzvan Simion, despre intenția de a-și mări familia

Răzvan Simion și fosta lui soție, Diana, s-au despărțit în 2015 și au împreună doi copii, pe Ianca și pe Tudor. Prezentatorul TV este deschis ca el și actuala lui parteneră, Daliana Răducan, să aibă un copil.

„Orice om își dorește cât mai mulți copii. Trebuie să facem 2,3, am înțeles, ca să sporim natalitatea. Deci lucrez la 0,3”, a spus Răzvan Simion pentru unica.ro.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, despre dorința de a deveni părinți

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au vorbit deschis despre dorința de a deveni părinți.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au mărturisit cei doi pentru VIVA!.

Prezentatorul de la Antena 1 a vorbit cu emoție despre relația cu cei doi copii ai săi.

„Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”, a mărturisit prezentatorul.

Daliana Răducan a povestit că are o relație specială cu cei doi copii ai soțului ei, mai ales cu fiica prezentatorului, Ianca.

„Am avut ocazia să o întâlnesc pe Ianca atunci când încă era o adolescentă și avem amintiri foarte frumoase împreună. M-am străduit să îi ofer din înțelepciunea mea, din viziunea mea de viață și din tot ce am acumulat eu. Mă bucur dacă am reușit să am un aport frumos în evoluția ei. Acum timpul și preocupările ei sunt concentrate pe studenție și tot ce presupune această etapă, pe care sunt sigură că o va integra cu bine, fiind dedicată țelurilor sale”, a povestit aceasta.

Mario Fresh, declarații rare despre fosta iubită, Alexia Eram. Ce a mărturisit artistul la un an și jumătate de la despărțire: „Te doare, nu? Te doare…'

Cele mai vândute colecții!
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Dacia 1100 - ediția nr. 150 (Mașini de Colecție) Dacia 1100 - ediția nr. 150 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Mitsubishi Lancer Evolution X - ediția nr. 149 (Mașini de Colecție) Mitsubishi Lancer Evolution X - ediția nr. 149 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Dominic și Akim, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima piesă împreună. Cum a apărut colaborarea
People
Dominic și Akim, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima piesă împreună. Cum a apărut colaborarea
Victoria Beckham rupe tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn, la câteva luni după declarațiile lui șocante
People
Victoria Beckham rupe tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn, la câteva luni după declarațiile lui șocante
Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică a pregătit un moment special: "A fost simplu și frumos"
People
Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică a pregătit un moment special: "A fost simplu și frumos"
Christina Applegate, internată în spital pe fondul luptei sale cu scleroza multiplă. Ce au precizat reprezentanții actriței
People
Christina Applegate, internată în spital pe fondul luptei sale cu scleroza multiplă. Ce au precizat reprezentanții actriței
Noi dezvăluiri despre relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, după ce s-a zis că acesta este motivul divorțului ei de Rareș Cojoc
People
Noi dezvăluiri despre relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, după ce s-a zis că acesta este motivul divorțului ei de Rareș Cojoc
Filmările la Survivor România 2026 au ajuns la final. Cine ar fi cei doi concurenți care se luptă în finală pentru marele premiu
People
Filmările la Survivor România 2026 au ajuns la final. Cine ar fi cei doi concurenți care se luptă în finală pentru marele premiu
Libertatea
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță romantică în doi. Destinația specială aleasă de cuplu: "Soțul e fotograf"
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță romantică în doi. Destinația specială aleasă de cuplu: "Soțul e fotograf"
People

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au plecat într-o vacanță în Italia, unde explorează unele dintre cele mai pitorești orașe ale Toscanei.

+ Mai multe
Adelina Pestrițu, întâlnire memorabilă în vacanță. Alături de ce actor celebru s-a fotografiat: "A fost o plăcere"
Adelina Pestrițu, întâlnire memorabilă în vacanță. Alături de ce actor celebru s-a fotografiat: "A fost o plăcere"
People

Adelina Pestrițu s-a întâlnit cu un actor celebru în timpul vacanței sale într-o locație exotică.

+ Mai multe
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
People

Theo Rose și Anghel Damian au întâmpinat o situație bizară în toiul nopții.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

