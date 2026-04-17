Cum depășesc Răzvan Simion și Daliana Răducan conflictele din căsnicia lor: „Ne descărcăm şi mergem mai departe”

Răzvan Simion și Daliana Răducan se bucură de o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, care este arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, declarații sincere despre conflicte

Inițial, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Cei doi au vrut să își trăiască relația departe de ochii curioșilor. Dar, după ce s-a aflat că formează un cuplu, au decis să se afișeze împreună.

În cadrul unui interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost mai sinceri ca niciodată și au vorbit cu deschidere despre cum depășesc clipele tensionate din căsnicia lor.

„Ni le povestim mereu. Se spune că ar trebui să lași problemele la ușă, dar noi credem că e mai bine să vorbești despre ele. Altfel, tensiunea rămâne acolo. Ne sfătuim, ne descărcăm şi mergem mai departe”, au spus Răzvan Simion și Daliana Răducan pentru VIVA!

Prezentatorul TV a făcut o confesiune emoționantă despre soția lui.

„Acasă înseamnă familie. Înseamnă soția mea, înseamnă Daliana. Este locul unde am liniște şi unde îmi încarc bateriile.”

Răzvan Simion și Daliana Răducan consideră că, în cele mai multe cazuri, conflictele între ei pornesc din lucruri minore.

„Hahaha, niciodată din lucruri mari. Mai degrabă din discuții în care amândurora ne place să ne susținem opiniile. Dar nu le-aș numi certuri. Cred că sunt, mai degrabă, sarea şi piperul în relație. Ne-am plictisi dacă am avea mereu aceleași păreri.”

Răzvan Simion, despre intenția de a-și mări familia

Răzvan Simion și fosta lui soție, Diana, s-au despărțit în 2015 și au împreună doi copii, pe Ianca și pe Tudor. Prezentatorul TV este deschis ca el și actuala lui parteneră, Daliana Răducan, să aibă un copil.

„Orice om își dorește cât mai mulți copii. Trebuie să facem 2,3, am înțeles, ca să sporim natalitatea. Deci lucrez la 0,3”, a spus Răzvan Simion pentru unica.ro.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, despre dorința de a deveni părinți

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au vorbit deschis despre dorința de a deveni părinți.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au mărturisit cei doi pentru VIVA!.

Prezentatorul de la Antena 1 a vorbit cu emoție despre relația cu cei doi copii ai săi.

„Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”, a mărturisit prezentatorul.

Daliana Răducan a povestit că are o relație specială cu cei doi copii ai soțului ei, mai ales cu fiica prezentatorului, Ianca.

„Am avut ocazia să o întâlnesc pe Ianca atunci când încă era o adolescentă și avem amintiri foarte frumoase împreună. M-am străduit să îi ofer din înțelepciunea mea, din viziunea mea de viață și din tot ce am acumulat eu. Mă bucur dacă am reușit să am un aport frumos în evoluția ei. Acum timpul și preocupările ei sunt concentrate pe studenție și tot ce presupune această etapă, pe care sunt sigură că o va integra cu bine, fiind dedicată țelurilor sale”, a povestit aceasta.

Foto: Instagram

