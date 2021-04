Cum arată Jack, fiul lui Johnny Depp, la 19 ani

Nimeni nu uită când s-a îndrăgostit, cel puțin prima dată, de Johnny Depp. În tinerețe, actorul american nu prea putea juca în vreun film fără să cucerească noi fani.

La 19 ani, fiul lui Johnny cu Vanessa Paradis amintește de vremurile când actorul de 57 de ani era abia la începutul carierei sale de succes, iar imaginea lui nu era automat asociată cu violența domestică.

Recent, fanii lui Jack – al cărui nume complet este John Christopher Depp III – au postat pe Instagram niște fotografii în care acesta pozează pe un câmp înflorit din California.

Într-una dintre fotografii, puștiul are brațele ridicate în aer, poartă un tricou galben muștar, iar părul brunet și ondulat este prins deasupra capului cu un scrunchie. Departe, în vârful dealurilor din spatele său, se vede iconicul semn Hollywood.

Ochii căprui ai lui Jack, notează Hollywood Life, au o formă aproape identică cu cei ai tatălui său. De asemenea, are nasul și bărbia fermă a lui Johnny, deși pomeții înalți și gura sunt în mod evident moștenite de la mama sa.

În timp ce frumoasa lui soră, Lily-Rose Depp, în vârstă de 21 de ani, a devenit un model de succes și apoi s-a lansat, cu la fel de mult elan, în lumea filmelor, Jack nu pare atras, încă, de lumina reflectoarelor.

Despre el se știe cu siguranță că a fost împreună cu modelul francez Camille Jansen. Aceasta a și postat, acum un an, pe Instagram o fotografie cu ei doi, prin care îi ura la mulți ani iubitului său, cu ocazia majoratului. „Happy birthday my love”, a scris ea atunci sub poza în care Jack, cu fața pe jumătate acoperită de o pălărie neagră, stă rezemat pe spate, în brațele lui Camille. Ultima fotografie cu cei doi este din august 2020, când au fost surprinși pe stradă, în Londra, dar nimeni nu pare să știe dacă relația lor continuă.

