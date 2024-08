Cum a trecut Anamaria Ionescu peste infidelitatea soțului ei, Tudor, solistul de la Fly Project: „Am realizat amândoi mai multe lucruri, ne-am schimbat…”

Anamaria și Tudor Ionescu sunt împreună de mai bine de 19 ani. S-au căsătorit în anul 2014, iar în 2017 au devenit părinți. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Ilinca, de care de fiecare dată vorbesc cu foarte multă mândrie. Relația lor nu a fost lipsită de dificultăți, iar partenera de viață a artistului a reușit să depășească un episod de infidelitate.

Într-un interviu acordat recent, Anamaria Ionescu a vorbit deschis despre infidelitatea soțului ei și cum a depășit acel moment dureros.

„Un astfel de episod te trezește la realitate. Poate dacă nu se întâmpla, în momentul de față nu mai eram împreună. Ne dădeam seama că flacăra iubirii s-a stins, că nu mai suntem compatibili și că fiecare își vede de drumul lui. Deși a fost foarte grea perioada aceea, cred că am avut amândoi nevoie de acel moment. Știu, poate pare ciudat, dar cred că momentul acela ne-a adus acum aici. Am realizat amândoi mai multe lucruri, ne-am schimbat”, a povestit Anamaria, pentru Unica.ro.

Artistul de la Fly Project și-a asumat greșeala și ulterior cei doi au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și consolida relația, Anamaria recunoscând că, la începutul relației, și ea a avut partea ei de vină.

„Eram crudă, ca să spun așa. Până la Tudor avusesem câteva relații, dar nu știam cum să mă comport exact. Eu nu sunt genul de persoană romantică. Nici el nu este, a fost încă un punct în comun. Sunt drăgăstoasă, dar poate nu sunt așa cum și-ar dori unii. Nu știam cum să mă comport în relație. Sunt singura fată la familie. Mai am un frate care și el a fost răsfățat la rândul lui. Fiind fată, am gândirea aceea poate pentru unii învechită, că fata trebuie cucerită, că trebuie să se lase greu. Așa am crescut. Probabil păream mai răsfățată. Poate nu i-am oferit unele lucruri de care el avea nevoie la momentul respectiv, așa mă gândeam eu atunci”, a concluzionat Ana pentru sursa citată.

Anamaria Ionescu are și câteva sfaturi pentru femeile care trec prin aceeași situație neplăcută ca a ei.

„Știu că sunt mulți care spun că dacă bărbatul înșală o dată înseamnă că se va mai întâmpla. Nu este general valabil. Sunt situații și situații. Trebuie să simți că vrei să mergi mai departe și că poți să treci peste un episod de genul acesta. Eu am preferat să acord a doua șansă pentru că știam că există iubire și din partea mea, și din partea lui. Prefer în viață să regret că am făcut ceva decât că nu am făcut acel lucru. Asta e, am încercat. Pe noi lucrul ăsta ne-a ajutat. Din momentul acela eu nu am mai simțit nici măcar o singură dată din partea lui Tudor o înstrăinare, o îndepărtare față de mine”, a mai povestit Anamaria Ionescu, la Fresh by Unica.

Artistul, detalii despre viața de familie

Tudor Ionescu a vorbit recent despre viața de familie, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată pentru prima dată. Artistul a recunoscut faptul că a făcut o serie de transformări ce Ilinca, fiica lui, a venit pe lume, schimbări care s-au văzut în ceea ce privește stilul lui de viață.

„M-am schimbat total când a venit Ilinca. Până să se nască Ilinca, aveam 104 kilograme și o viață nu foarte ordonată. Odată cu Ilinca, am zis gata. Mi-am dat seama că trebuie să fiu sănătos pentru fată. Trebuie fetei să nu-i fie jenă de tatăl ei și să fie mândră de el. Eu m-aș bucura să fie mândră de mine. De șase ani au început schimbările. Am slăbit, m-am dus mult prea jos la 54. Acum sunt la 80 și ceva și vreau să mai cobor puțin. (…) Tot Ilinca m-a făcut să fac ceva ce nu am făcut niciodată, să mă duc la sală”, a declarat Tudor Ionescu în cadrul unui interviu pentru catine.ro.

