Cum a fost surprinsă Catrinel Sandu de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 48 de ani: „Nu cred că există fericire mai mare”

Catrinel Sandu locuiește de mai mulți ani în SUA. Vedeta și soțul ei, Steve Schroeter, s-au căsătorit religios în America, pe data de 11 noiembrie 2019, și au avut parte de o ceremonie pe o plajă din Florida. În vara anului 2021 s-au căsătorit religios și în România, în cadrul unui eveniment discret, alături de familie și câțiva prieteni apropiați.

Catrinel Sandu anunța la sfârșitul anului 2017 că divorțează de Gabriel Trifu. Vedeta și fostul jucător de tenis au împreună două fete, pe Sara și Lara. Actualul ei partener de viață, Steve Schroeter, este medic stomatolog și are doi băieți din prima căsătorie.

Pe 19 noiembrie, Catrinel Sandu a împlinit 48 de ani. Vedeta a povestit cum și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familia ei, dar și ce alte planuri pentru aniversarea ei.

Catrinel Sandu a mai mărturisit faptul că urmează o perioadă aglomerată în viața ei. Ea este profesoară de dans și de balet în cadrul Manatee School for the Arts. Vedeta a ținut să precizeze că este recunoscătoare pentru toate realizările din viața ei.

„Toată luna decembrie sunt plină de spectacole, dar sunt atât de fericită! Nu îmi doresc nimic, chiar îi spuneam lui Steve, am tot! Am tot ce mi-am putut imagina și dori vreodată. Am o familie superbă, un soț cum nu am cuvinte, minunat, copii. Toți patru realizați, deștepți și cuminți, o am pe mama lângă mine și sunt cea mai fericită și sper să o am mulți-mulți ani de acum încolo, am niște prieteni pe care îi pui la rană, din toate punctele de vedere, și aici, în America, și în România, am un job pe care îl iubesc, am avut un milion de surprize din partea studenților, azi, de ziua mea, și mă bucur mult de tot că am fost la școală. M-am trezit dimineață cu familia, am continuat ziua la școală cu colegii și cu studenții și acum, seara, o închei în sânul familiei. Nu am cuvinte să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă frumos în viața mea acum și îmi doresc să fac și eu bine, la rândul meu, pentru toată lumea pentru că și mie mi se dă foarte-foarte mult.”