Cu ce se ocupă Rita Sumalya, fiica Ronei Hartner, în vârstă de 16 ani. Tânăra locuiește în Franța: „S-a înscris la o școală privată”

Familia Ronei Hartner s-a reunit în România pentru a marca un an de la trecerea ei în neființă. Chiar dacă durerea pierderii este încă greu de suportat, fiica actriței, Rita Sumalya, nu a lipsit de la această comemorare specială. Rita locuiește în Franța alături de bunica și unchiul său, unde urmează cursurile unei școli private de machiaj.

Rona Hartner a încetat din viață pe 23 noiembrie 2023, la doar 50 de ani, după o luptă crâncenă împotriva unui cancer agresiv. În ciuda încercărilor sale de a depăși boala, în special pentru fiica ei, nu a avut șansa de a învinge această luptă. Moartea sa a lăsat în urmă o durere profundă și o absență de neînlocuit.

La un an de la dispariția Ronei Hartner, Rita Sumalya, în vârstă de 16 ani, a revenit în România pentru a-i aduce un omagiu mamei sale.

„Sumalya a venit și ea, e normal. Nu a mai fost de la înmormântare. E mai bine acum, primul an e mai complicat și greu. Fetei încă nu îi vine să creadă că mama ei nu mai e, dar este ok copilul. Am fost toată familia la cimitir, au venit verii noștri, unchiul, fratele mamei, mama e aici, era normal. Sumalya locuiește tot în Franța, e pasionată de make-up, s-a înscris la o școală privată de make-up și merge acolo. Nu prea are treabă cu muzica, ei îi place arta exprimată prin desen, prin make-up, e foarte bună, asta o ajută”, a dezvăluit sora Ronei Hartner, pentru Click!