Cristina Cioran a ajuns la spital. Ce a pățit vedeta înainte de a deveni mamă pentru a doua oară: „Am tras o mică sperietură”

Cristina Cioran va deveni în curând mamă pentru a doua oară. Vedeta este însărcinată în opt luni și ar urma să aducă pe lume un băiețel în luna februarie.

Recent, Cristina Cioran și-a îngrijorat fanii după ce le-a povestit faptul că a ajuns la spital. La recomandarea specialiștilor, vedeta a efectuat o serie de investigații, aflând, astfel, de existența unor alergii. Ea a dorit să îi liniștească pe urmăritorii de pe rețelele de socializare și i-a asigurat de faptul că atât ea, cât și bebelușul sunt bine.

„Bună! Știți că ziceam aseară că e liniștea de dinaintea furtunii, chiar că a fost. Sunt la Spitalul Universitar, am venit pentru niște investigații. Suntem bine, dar am tras o mică sperietură. Am descoperit niște alergii, nu aveam așa ceva. Sunt bine, sunt fericită că e bebelușul bine și crește acolo. Sper să stea cât trebuie acolo. (…) Am făcut o nouă alergie la fier.”

Cristina Cioran a mărturisit că sarcina actuală este una dificilă, însă speră să o poată duce până la termen, acesta fiind estimat pentru luna februarie. În ciuda provocărilor, vedeta reușește să își păstreze optimismul și să facă față situației.

„Sper că în februarie. Ca să fie maxim termen, ar fi februarie, Doamne ajută să fie! Este băiețel! Nu este nicio relație, nu comunicăm, comunicăm doar prin terți. E mai bine așa, eu am nevoie de foarte multă liniște, de foarte mult calm, nu a fost o perioadă ușoară absolut deloc și nu mă refer la scandaluri, cât mă refer la starea mea. Am decis așa, avem niște oameni prin care luăm legătura, avem niște terți. Eu îmi doresc să își refacă relația cu Ema, să își cunoască bebelușul și îmi doresc tare mult ca el să fie bine (…) Dacă ar fi acceptat atunci că are o problemă, poate nu se ajungea unde s-a ajuns. Eu mă gândesc că dacă accepta atunci pe loc că este o problemă, mă lăsa în pace, măcar o lună. (…) Eu nu mi-am dorit copiii mei să crească fără ambii părinți, în niciun caz”, a declarat Cristina Cioran, potrivit Spynews.

De asemenea, Cristina Cioran a dezvăluit că va deveni mamă la 48 de ani, ceea ce este o provocare și mai mare pentru ea. Cu toate acestea, este fericită să îi ofere fiicei sale, Ema, un frate, care se va numi Ioan.

„Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa de frumoasă cu astfel de știri… Voi naște la 48, bunica cu bebeluș! Ce vină are acest copil că are doi părinți idioți? A fost o sarcină grea! Ema va avea un frățior pe care îl va chema Ioan!”, a declarat Cristina Cioran.

Cristina Cioran, criticată pentru că a rămas din nou însărcinată cu Alex Dobrescu

Cristina Cioran a reacționat public după ce a fost criticată pentru că așteaptă un al doilea copil cu Alex Dobrescu, tatăl fiicei sale, Ema. Relația lor a fost marcată de conflicte serioase, culminând cu un scandal intens și o solicitare de ordin de restricție din partea vedetei, cu doar câteva luni în urmă. Totuși, acum, cei doi se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară, o veste care a stârnit reacții diverse.

„E ușor să judeci, știu, e foarte ușor, mi s-a întâmplat și mie de câteva ori. Nu îi blamez pe cei care mă jignesc, îi ignor, iar voi, cei care sunteți cu mine, vă iubesc. Urmează o perioadă dificilă, le mulțumesc celor care sunt alături de mine și de decizia mea. Eu cred că e un dar de la Dumnezeu că s-a întâmplat asta. O să fie bine. Trebuie (…) Încerc să nu le pun la suflet, dar e foarte greu”, a spus Cristina Cioran, pe Instagram.

Foto: Instagram

