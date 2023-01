Cleopatra Stratan, declarații despre relația cu Edward Sanda. De ce au stat despărțiți jumătate de an

Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc pe 22 august 2021, în Chișinău, la câteva zile după ce au făcut cununia civilă, mai exact pe 14 august 2021.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează un cuplu din februarie 2020. Au fost inițial foarte buni prieteni și s-au întâlnit cu mai multe ocazii la studioul unde înregistrau piese, iar ulterior relația lor a evoluat. Într-un interviu pentru unica.ro, artista a dezvăluit faptul că ea și partenerul ei au stat despărțiti jumătate de an și a explicat și care a fost motivul.

„Din fericire, Dumnezeu m-a ocrotit întotdeauna și nu am avut parte de momente foarte grele și, chiar dacă am trecut prin ele, am știut că există o soluție pentru orice problemă și că apar pentru a mă învață ceva. Cred că cel mai greu moment din viața mea a fost chiar la începutul pademiei, când eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an până să ne revedem fizic. Zic greu pentru nici unul din noi nu știam cât va dura perioada de carantină și speram în fiecare zi să aflăm vești bune. Chiar și așa, am considerat acest obstacol ca pe o oportunitate și un test în relația noastră și ca un timp necesar de a ne cunoaște de la distanță.”