Cine este Jeffrey Greenstein, iubitul Alexandrei Dinu

Alexandra Dinu este una dintre vedetele care a păstrat discreția în ceea ce privește viața personală. Însă, odată cu sezonul 11 al show-ului „Românii au talent”, care începe din 5 februarie la PRO TV și care va fi difuzat de două ori pe săptămână, o vom regăsi pe Alexandra Dinu în ipostaza de jurată.

Alexandra Dinu este o actriță cu o experiență notabilă în arta spectacolului. Dacă la începutul carierei impresiona telespectatorii cu faptul că producea și prezenta emisiunea ProMotor la PRO TV, din anul 2004 a început să își creioneze un nume în serialele și filmele internaționale, odată cu mutarea în Italia. De-a lungul carierei a jucat în 10 seriale de televiziune în Italia și alături de actori cunoscuți, precum Adrien Brody și Antonio Banderas.

Între 2001 și 2003, Alexandra Dinu a fost căsătorită cu fotbalistul Adrian Mutu. Cei doi au împreună și un băiat, pe nume Mario, în vârstă de 18 ani. Vedeta în vârstă de 40 de ani și-a refăcut viața și trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste alături de Jeffrey Greenstein.

Jeffrey Greenstein este actor și producător de film. În 2010, el s-a alăturat companiei Millennium Media, una dintre cele mai logevive companii independente de film din istoria Hollywood-ului. Conform descrierii sale regăsite pe site-ul oficial al companiei, a gestionat peste 60 de filme cât timp s-a aflat în companie, precum franciza The Expendables, Olympus, Angel Has Fallen, The Hitman’s Bodyguard și Mechanic Resurrection.

În 2015, Jeffrey Greenstein a fost numit președinte al vânzărilor și distribuției internaționale la Nu Image / Millennium Films și a supravegheat vânzările și distribuția tuturor producțiilor Millennium. În 2016 a devenit președinte al Millennium Media, în acest rol administrând aspectele ce țin de studioul independent.

În ceea ce privește studiile, el a absolvit Facultatea de Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Florida. Înainte de a face parte din industria cinematografică, a fost asistent în cadrul organizației caritabile Anthony Robbins.

Alexandra Dinu a făcut declarații surprinzătoare despre căsătorie în cadrul unui interviu acordat revistei VIVA!. „Cred în căsătorie și o să fac acest pas atunci când o să simt că acesta este singurul lucru care-mi mai lipsește”, a spus jurata de la „Românii au talent.”

Astăzi, 5 februarie, de la 20:30, începe sezonul 11 „Românii au talent.” Prima ediție va aduce reprezentații care o vor impresiona pe noua jurată a show-ului. Alexandra Dinu, proaspăt întoarsă de pe cele mai înalte culmi ale filmului pe cea mai mare scenă a talentului, își va declara admirația pentru munca celor din fața ei: „Sunt momente când nu există cuvinte pentru a verbaliza emoția pe care o trăiești.”

Citește și:

Smiley a cucerit internetul cu cea mai frumoasă imagine în care apare alături de Gina Pistol însărcinată

Foto: PRO TV, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro