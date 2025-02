Celebrități și ținute spectaculoase la decernarea premiilor BAFTA 2025 (Galerie Foto)

Royal Festival Hall din Londra a găzduit duminică, 16 februarie, decernarea celor mai prestigioase premii cinematografice britanice – BAFTA 2025! Gala a fost prezentată de actorul scoțian David Yennant, cunoscut în special pentru rolul din serialul Dr. Who.

Descoperă în galeria noastră care sunt vedetele care au participat la eveniment și află mai în curând și lista câștigătorilor.

Lista câștigătorilor BAFTA 2025:

Cel mai bun film: „Conclave” Cel mai bun regizor: „The Brutalist” — Brady Corbet Cea mai bună actriţă într-un rol principal: Mikey Madison, „Anora” Cel mai bun actor într-un rol principal: Adrien Brody, „The Brutalist” Cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Zoe Saldaña, „Emilia Pérez” Cel mai bun actor într-un rol secundar: Kieran Culkin, „A Real Pain” Rising Star: David Jonsson Cel mai bun scenariu original: „A Real Pain” — Jesse Eisenberg Cel mai bun scenariu adaptat: „Conclave” — Peter Straughan Cel mai bun film în altă limbă decât engleza: „Emilia Pérez” — Jacques Audiard Cel mai bun film de animație: „Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” — Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek Cel mai bun film de familie: „Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” — Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek Cel mai bun documentar: „Super/Man: The Christopher Reeve Story” — Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, Lizzie Gilliett, Robert Ford Cel mai bun film britanic: „Conclave” — Edward Berger, Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A. Jackman, Peter Straughan Cea mai bună imagine la BAFTA 2025: „The Brutalist” — Lol Crawley Cel mai bun sunet: „Dune: Part Two” — Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King Cele mai bune efecte vizuale: „Dune: Part Two” — Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer, Rhys Salcombe Cele mai bune machiaje și coafuri: „The Substance” — Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli Cele mai bune costume: „Wicked” — Paul Tazewell Cel mai bun scurtmetraj britanic: „Rock, Paper, Scissors” — Franz Böhm, Ivan, Hayder Rothschild Hoozeer Cel mai bun montaj: „Conclave” — Nick Emerson Cea mai bună producție: „Wicked” — Nathan Crowley, Lee Sandales Cea mai bună muzică originală: „The Brutalist” — Daniel Blumberg Cel mai bun casting: „Anora” — Sean Baker, Samantha Quan Cel mai bun debut al unui scenarist, regizor sau producător bitanic: „Kneecap” — Rich Peppiatt

Foto: Profimedia

