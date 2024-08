Ce reguli au stabilit Gina Pistol și Smiley pentru fiica lor, Josephine, în vârstă de 3 ani: „Cred că regulile sunt sănătoase…”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Gina Pistol a împărtășit recent detalii despre fetița ei, pe care o adoră nespus, și pe care a ales să nu o expună fanilor decât ocazional, însă evitând de fiecare dată să arate chipul micuței.

„Nu vreau să o arăt în mediul online. Consider că nu o ajută cu nimic. Mă gândesc și la energii, dar ai văzut că noi suntem oameni mari, iar uneori ne este greu să gestionăm ce se întâmplă în mediul online. De ce să îi fac asta copilului meu, când el acum își formează personalitatea, partea emoțională? Nu vreau să o expun la niște chestii care nu o ajută”, a declarat Gina Pistol, pentru CANCAN.RO .

În același interviu, prezentatoarea a vorbit despre regulile pe care ea și Smiley le-au stabilit pentru fetița lor.

„Amândoi o răsfățăm exact cât trebuie și impunem reguli când trebuie. Consider că avem o relație foarte echilibrată cu ea. E un copil adorat, iubit, doar că îi impunem și reguli. Cred că regulile sunt sănătoase. Top trei reguli ar fi: fără ecrane, fără zahăr și am învățat-o atunci când are tantrumuri să-mi spună ce simte”, a explicat vedeta.