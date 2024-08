Ce destinație superbă au ales Ianis și Elena Hagi pentru luna de miere. Imagini inedite cu cei doi

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios duminică, pe data de 14 iulie. Ceremonia a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, iar ulterior cei doi, alături de cei peste 700 de invitați, au petrecut la Domeniul Știrbey.

Ianis Hagi și Elena Tănase formează un cuplu extrem de discret. Fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi a anunțat în vara anului 2023 că s-a logodit cu partenera lui, Elena Tănase. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, mai exact la Paris. Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în 2023, în prima zi de Crăciun. Pe data de 25 decembrie, peste 400 de invitați au participat la o festivitate organizată la un restaurant din București, pentru a sărbători dragostea celor doi.

Conform gsp.ro, ceremonia religioasă de la Biserica Sfântul Visarion din București a început la ora 15:00, iar Ianis Hagi și Elena Tănase și-au făcut apariția într-o mașină Rolls-Royce. În ceea ce îi privește pe nași, cei doi i-au ales pe Andreea și Costel Naciadis, el fiind fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi, mai informează aceeași sursă.

Printre persoanele care și-au făcut apariția la nunta dintre Ianis Hagi și Elena Tănase s-au numărat Simona Halep, care a venit alături de părinții ei, Stere şi Tania Halep, fotbalistul Răzvan Marin, partenera acestuia, Crina, Gheorghe Popescu, Mircea Geoană și soția lui, Mihaela Geoană.

Deși inițial declaraseră că nu au făcut planuri pentru luna de miere, Ianis și Elena Hagi au găsit totuși momentul pentru a se bucura din plin de noul statut al relației lor.

Cei doi își petrec prima vacanță în calitate de soț și soție în Insula Capri din Italia, soția lui Ianis Hagi fiind cea care a făcut publice pe pagina personală de Instagram imagini din destinația de vis.

În imaginile postate de Elena Hagi, se vede că cei doi sunt foarte relaxați, se bucură de bucătăria locală și peisajele de vis, iar tânăra a distribuit și câteva imagini în care se văd ținutele elegante și stylish pe care le-a ales pentru luna de miere. Poți vedea și tu imaginile în galeria de mai sus.



Nicu Bocancea, care este master florist internațional, a vorbit despre decorul fabulos pe care Ianis Hagi și Elena Tănase l-au avut la nunta lor. Acesta s-a ocupat ca toate detaliile să fie perfecte pentru marele eveniment.

„A fost o poveste, a fost foarte frumos. Au fost mii de lumânări și un cadru perfect, plin de emoție, atât pentru miri cât și pentru invitați. Au reușit să aducă natura din exterior în interior. La fiecare eveniment în parte încercăm să organizăm cât mai bine povestea. (…) Aici fiind vorba despre un cort transparent, despre Domeniul Știrbey, care are o pădure cu niște copaci seculari, de 50 m înălțime, mi-a fost foarte ușor să încadrăm tot ceea ce este în exterior, în interior. Cortul fiind transparent, stăteai în interior, dar era ca și cum ești în exterior. Am luat foarte multă vegetație, flori albe, hortensii, trandafiri de grădină… (…) Au fost flori și din Ecuador, Olanda în mare parte, și am ținut foarte mult să avem și flori autohtone”, a spus Nicu Bocancea la Știrile Antena Stars, conform spynews.ro.