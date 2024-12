Ben Affleck, reuniune neașteptată cu fostele soții, Jennifer Lopez și Jennifer Garner. Cum au fost surprinși cei trei

Ben Affleck s-a reunit cu fostele sale partenere, Jennifer Lopez și Jennifer Garner, pentru a-și urmări copiii în cadrul unei piese de teatru școlare, vineri. Potrivit fotografiilor, cei trei actori au fost prezenți pentru a o susține pe Seraphina, în vârstă de 15 ani, fiica lui Garner și Affleck, precum și pe Emme, în vârstă de 16 ani, fiica lui Lopez din căsătoria cu fostul soț, Marc Anthony. Evenimentul a avut loc în Los Angeles.

Ben Affleck, reuniune cu Jennifer Lopez și Jennifer Garner

Starul din „Gone Girl”, în vârstă de 52 de ani, a sosit la eveniment purtând un costum de culoare închisă, în timp ce prima sa fostă soție, tot în vârstă de 52 de ani, a optat pentru o ținută casual, formată din blugi și o jachetă neagră. Actrița din „Selena” a atras toate privirile cu un palton alb lung, cu guler de blană, un top roșu, jeans și pantofi cu toc, fiind văzută ținând un buchet de flori.

sursa: Profimedia

sursa: Profimedia

TMZ a raportat că nu este clar dacă Garner, Lopez și Affleck au interacționat între ei, însă martorii au declarat pentru publicație că actorul a fost văzut discutând cu Emme înainte de a părăsi locația.

O sursă a declarat pentru Daily Mail că vedeta pop privea cu drag în timp ce fostul său soț discuta cu adolescenta. În prezent, Affleck și Lopez sunt în proces de divorț.

sursa: Profimedia

Pe 20 august, cântăreața a depus actele de divorț pentru a pune capăt căsniciei cu co-starul său din „Gigli”, după doi ani de mariaj.

Affleck își petrece cea mai mare parte a timpului cu Garner și cei trei copii ai lor: Violet, 18 ani, Seraphina și Samuel, 12 ani. Recent, actorul din „Good Will Hunting” a sărbătorit Ziua Recunoștinței la casa fostei sale soții și a ajutat-o să distribuie mâncare persoanelor fără adăpost.

O sursă a declarat pentru Page Six că Affleck s-a simțit „binecuvântat” să petreacă Ziua Recunoștinței cu Garner și copiii lor, deoarece „se poate simți el însuși”.

„Deși Ben și Jen s-au despărțit de mult timp, el simte un anumit confort în prezența ei”, a adăugat sursa. „Ben are o relație puternică cu Jen, care nu va dispărea niciodată, deoarece au o istorie lungă împreună și ea este mama copiilor săi.”

La un moment dat, s-a raportat că Garner, care a fost căsătorită cu Affleck între 2005 și 2018, a acționat ca un „consilier marital” și „mediator” între fostul său soț și Lopez.

În prezent, actrița din „13 Going on 30” are o relație cu John Miller, CEO-ul CaliBurger. Cei doi au fost asociați romantic pentru prima dată în octombrie 2018.

„Când lucrurile au început să devină dificile între Ben și Jennifer Lopez, Jen a fost foarte susținătoare față de relația lor și l-a încurajat pe Ben să lucreze la căsnicia lor”, a spus o sursă în pentru Page Six.

Ben Affleck nu este interesat să înceapă o nouă relație în acest moment, a declarat o sursă pentru Page Six. Actorul din „Batman” în vârstă de 52 de ani, este concentrat pe numeroasele proiecte la care lucrează și încă se adaptează la viața de burlac după despărțirea de Jennifer Lopez, potrivit sursei.

„Ben nu are nicio intenție să intre într-o altă relație acum”, a precizat aceasta, adăugând: „Divorțul lui de Jennifer nici măcar nu a fost finalizat, dar chiar dacă ar fi fost, întâlnirile nu sunt o prioritate pentru el în acest moment.”

foto: Arhiva ELLE

