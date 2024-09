Babasha spune adevărul despre suma de bani pe care ar fi primit-o pentru a cânta la concertul Coldplay

Babasha a făcut noi declarații în urma controversei stârnite după ce a cântat la concertul Coldplay. Cântărețul a discutat despre onorariul său și despre discuțiile pe care le-a avut cu Chris Martin.

După o primire controversată, marcată de huiduieli, Babasha a urcat pe scenă și la al doilea concert al trupei britanice. Recent, el a dezvăluit detalii surprinzătoare despre onorariul său și despre contextul prezenței sale la aceste evenimente.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează și că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că ‘Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul’, nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a spus Babasha, potrivit protv.ro.