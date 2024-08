August Viziru, detalii inedite despre fiica lui, Maria, în vârstă de patru ani: „Este o minune”

Augustin Viziru este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la noi, care în ultima perioadă și-a obișnuit fanii cu aparițiile televizate și interviuri inedite în podcasturi.

Actorul se bucură zilnic de timpul petrecut cu fiica lui, care de curând a împlinit patru ani. Augustin Viziru este un tată extrem de mândru, astfel că a împărtășit recent detalii inedite despre micuța Maria.

„Simt că este a mea! Simt până în măduva oaselor! Părerea mea este că ăsta este cursul vieții, mai ales că nu am fost tocmai cel mai liniștit. Acum cred că este momentul ca tot ce am experimentat, tot ce am trecut prin viața asta să dau lucrurile rele la o parte, să le iau pe cele pozitive și să încerc să o învăț pe ea să fie așa cum trebuie”, a mai spus Augustin Viziru.

Augustin Viziru afirmă că o încurajează pe Maria să se angajeze în activități de copii, deși până acum nu a avut prea mult succes în această privință. Totuși, atunci când reușește, îi îndeplinește toate dorințele și capriciile fiicei sale.

„De fiecare dată îi spun: mă, tată, băieții nu se dau cu ojă. Dar nu am cu cine să mă înțeleg. Îmi spune să o las să mă dea un pic. Îi dau voie, că nu am ce să fac. Nu prea o refuz. Dar ce, eu aveam veleități să șantajez emotional? Ce voiam, ceream. Dacă nu îmi dădeai, săream la bătaie. Era simplu. Trebuia să obțin cumva”, a mai spus fratele lui Lucian Viziru referindu-se la el când avea vârsta fetiței sale.

În urmă cu câteva luni, Maria, fiica lui Augustin Viziru, a mers împreună cu tatăl ei în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV. Micuța a a avut o apariție adorabilă și a cucerit pe toată lumea prezentă în platoul de televiziune.

Actorul a făcut și câteva declarații despre fiica lui, Maria, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit părinte.

„E frumoasă că seamănă cu mama ei! M-am tot gândit dacă s-o aduc, să n-o aduc…dar cred că e darul ei. Văd reacțiile oamenilor din jurul ei și toți românii de acasă o să se bucure de prezența ei. S-a schimbat sensul vieții complet. Până acum am fost imatur, un copil te maturizează ușor-ușor. (…) Mă bucur foarte tare că are personalitate. Face ce vrea ea. În tinerețe le-am făcut pe toate la maxim, acum nu mai am alte curiozități, vreau să îmi cresc copilul”, a declarat Augustin Viziru în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.