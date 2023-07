Anunțul făcut de Viviana Sposub despre viața ei personală: „Foarte important pentru mine”

Viviana Sposub și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe rețelele de socializare cu un anunț pe care l-a făcut referitor la viața ei personală.

Viviana Sposub a ales să facă o schimbare importantă în ceea ce privește stilul ei de viață. După o perioadă în care nu a mai fost activă, vedeta a luat decizia de a se întoarce la sala de sport și de a începe să facă din nou antrenamente.

„Pentru a vă mai ține la curent cu viața mea, astăzi o să fac ceva ce nu am mai făcut de doi ani de zile, ceva foarte important pentru mine și anume mă întorc la sală, dar încă nu mi-am făcut curaj. Stau de jumătate de oră lângă sală și nu știu ce aștept, dar aștept ceva, o motivație… Am început ușor, dar tare determinată… Sunt într-o formă foarte bună, deși nu am mai făcut sport de foarte mult timp. Dar cu toate astea, îmi doresc să revin la sală pentru că îmi dă o stare de bine”, a transmis Viviana Sposub pe Instagram.