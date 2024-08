Andreea Berecleanu, surpriză emoționantă din partea fiicei sale, Eva: „De când e mică”

Andreea Berecleanu a fost mulți ani într-o relație cu Andrei Zaharescu. Au prezentat împreună știrile PRO TV sau Observatorul de la Antena 1, începând din 1996, și până în 2010. Au divorțat în 2013, după o căsnicie care a durat 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru. Fostul soț al Andreei Berecleanu a fost numit în anul 2013 consul general al României la Cape Town, în Africa de Sud. Și-a refăcut viața și este căsătorit cu Cosmina Ionescu, alături de care are și un copil.

Eva Zaharescu, în vârstă de 22 de ani, urmează cursurile unei universități din Marea Britanie, însă rămâne extrem de apropiată de mama sa, Andreea Berecleanu. Între cele două s-a format o legătură deosebită, vizibilă și în fotografiile pe care le împărtășesc pe rețelele sociale. Recent, prezentatoarea TV le-a mărturisit urmăritorilor săi că fiica ei o surprinde mereu cu un gest plin de emoție, de câte ori are ocazia.

„De când e mică, chiar foarte mică, are un obicei. Să-mi lase un trandafir pe unde știe că trec. Pe pat în dormitor, în mașină, în baie, în dressing, doar să-mi apară în cale. Și știu mereu că este de la ea, de la Eva mea”, a scris Andreea Berecleanu pe Instagram.

În prezent, Andreea Berecleanu formează un cuplu alături de Constantin Stan, fondatorul unei clinici în domeniul esteticii. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2016. Prezentatoarea TV îl ajută deseori pe soțul ei în comunicarea și promovarea legată de activitățile sale profesionale și îl însoțește la conferințele și evenimentele la care participă și care au legătură cu domeniul în care activează.

Recent, Andreea Berecleanu a făcut mărturisiri despre cei doi copii ai ei. Eva și Petru locuiesc în străinătate, fiica prezentatoarei părăsind România încă din timpul liceului, atunci când s-a mutat în Marea Britanie, în timp ce fiul vedetei studiază în Londra de puțin timp.

„Nu am rămas nici cu Petru, este de doi ani acolo, este în al doilea an. Dar e ca și cum ar fi aici. Eva gătește bine, se îngrijesc singuri, își fac curățenie singuri, stau împreună. Asta este vestea cea mai tare pe care a primit-o Eva acum un an, că va sta cu fratele ei. O săptămână nu a vorbit cu mine”, a spus Andreea Berecleanu în podcastul moderat de Teo Trandafir.