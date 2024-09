Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Petru a împlinit 19 ani: „Ai venit să faci lumea asta mai bună”

La 19 ani, fiul Andreei Berecleanu și al lui Andrei Zaharescu a atras atenția internauților de pe rețelele de socializare. Petru a depășit-o deja în înălțime pe faimoasa sa mamă. Recent, Andreea Berecleanu a împărtășit câteva fotografii cu el pe platformele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a fiului ei.

Andreea Berecleanu a publicat recent un mesaj plin de emoție pe o platformă de socializare. Prezentatoarea de știri și-a exprimat profundă recunoștință pentru faptul că are un fiu atât de minunat, despre care crede cu tărie că va contribui la transformarea lumii într-un loc mai bun.

Petru, fiul Andreei Berecleanu din prima ei căsătorie și al celebrului prezentator TV Andrei Zaharescu, s-a transformat într-un tânăr adult. Moștenind înălțimea tatălui său, Petru are o prezență impresionantă, iar asemănarea cu acesta este remarcabilă. Recent, Andreea Berecleanu a împărtășit câteva imagini cu ea și fiul ei pe rețelele de socializare. Fanii au fost uimiți să observe cât de mult a crescut Petru în înălțime. Chiar și mama lui abia îi ajunge până la umăr, fapt de care s-a amuzat.

„A fost doar 3 zile în țară… m-am învățat să prețuiesc enorm atât cât îmi oferă ca timp, mă bucur de 1 minut, de un sfert de oră sau de câteva ore. Îl las pe Petru să fie liber să aleagă ce vrea să facă atunci când are puțin timp la dispoziție, mai ales că trebuie să le ofere și prietenilor din acest timp, nu doar familiei. Am pus 2 fotografii, deși sunt aproape identice. Doar că una este un cadru mai apropiat, ca să i se vadă și fața. A doua fotografie este pe înălțime, ca să încapă.”, a scris Andreea Berecleanu în mediul online.

Recent, Andreea Berecleanu a făcut mărturisiri despre cei doi copii ai ei. Eva și Petru locuiesc în străinătate, fiica prezentatoarei părăsind România încă din timpul liceului, atunci când s-a mutat în Marea Britanie, în timp ce fiul vedetei studiază în Londra de puțin timp.

„Nu am rămas nici cu Petru, este de doi ani acolo, este în al doilea an. Dar e ca și cum ar fi aici. Eva gătește bine, se îngrijesc singuri, își fac curățenie singuri, stau împreună. Asta este vestea cea mai tare pe care a primit-o Eva acum un an, că va sta cu fratele ei. O săptămână nu a vorbit cu mine”, a spus Andreea Berecleanu în podcastul moderat de Teo Trandafir.