Andreea Berecleanu, imagine emoționantă alături de fiica ei, Eva: „Sunt șapte ani de când…”

Andreea Berecleanu și-a surprins recent fanii pe rețelele de socializare cu o fotografie emoționantă din arhiva personală. Vedeta a postat o imagine veche de șapte ani, în care apare alături de fiica sa, Eva, pe străzile Londrei. Fotografia marchează un moment important din viața familiei, fiind realizată în perioada în care Andreea și Eva au luat decizia ca tânăra să își continue studiile în capitala britanică.

În descrierea postării, Andreea Berecleanu a rememorat acele clipe, subliniind cât de semnificativă a fost acea decizie pentru viitorul fiicei sale. Eva a fost mereu ambițioasă și determinată, iar alegerea de a studia în Londra a fost una firească, susținută în totalitate de mama sa.

„Sunt 7 ani de când am făcut această poză la Londra, momentul în care am decis de comun acord ca Eva să-și continue studiile acolo, în România făcând o parte din școlarizare în programa Cambridge. O testare vocațională a dus către această decizie, Eva urmând cursuri de artă ale unui liceu de top din Londra, apoi o facultate cu același profil. În luarea deciziilor, am cântărit mereu aceste schimbări și le-am discutat cu ea, fără excepție, dar și cu Teodora, consultant educațional, care a devenit ca un membru al familiei @your_education_shape. Nu a fost o perioadă ușoară, să plece de acasă la boarding, să nu-i mai facă mama și bunica toate poftele culinare, să nu mai jucăm Monopoly împreună sau să ieșim cu bicicletele în weekend, să-și lase aici fratele, toți prietenii adolescenței și copilăriei. Însă contactul nostru a fost permanent iar comunicarea nu a avut deloc de suferit. Ce am observat acum, după toată această perioadă de 7 ani petrecuți acolo? Că este un adult independent, că este adaptabilă, sociabilă, capabilă să poarte discuții pe multe teme, că e responsabilă, că știe să gestioneze cheltuieli limitate, că are prieteni și multe cunoștințe, că a învățat singură să gătească senzațional și că, în general, nu îi e teamă de niciun nou început. Da, a recunoscut că i-a fost greu pe tot acest parcurs, dar i-a fost de folos acest tip de experiență. Le mulțumim și dragilor noștri Andy și Oana Stoica, prieteni de familie, care locuiesc la Londra de 20 de ani și care au fost alături de Eva de câte ori a fost nevoie.”, a scris Andreea Berecleanu pe rețelele de socializare.