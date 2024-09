Anca Țurcașiu, imagini emoționante de la botezul nepoatei sale, Zoe: „Dragoste pură”

Anca Țurcașiu a intrat în rolul de bunică și trăiește acum un capitol plin de bucurie în viața ei, savurând fiecare moment al acestei noi etape. Relația ei cu nora sa este excelentă, iar fiul său i-a oferit cel mai prețios dar: o nepoțică adorabilă, pe nume Zoe.

Recent, vedeta în vârstă de 54 de ani a postat imagini inedite de la botezul lui Zoe, alături de mesaje emoționante pentru familia fiului său.

După eveniment, artista, care a prezentat recent Festivalul de la Mamaia alături de Aurelian Temișan, a devenit melancolică și a făcut câteva comparații între perioada în care Radu, fiul ei, era copil și micuța Zoe.

Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată la jumătatea lunii iunie, după ce Andreea, soția fiului ei, Radu, a născut o fetiță.

În luna iunie Anca Țurcașiu și-a anunțat cu mult entuziasm fanii de pe Instagram că a devenit bunică. Artista este în culmea fericirii după ce nora ei a adus pe lume o fetiță. Cu ocazia asta, cântăreața a dezvăluit și numele pe care îl va purta nepoata ei.

Într-un interviu acordat recent, artista a mărturisit că nu a putut petrece mult timp cu nepoata sa deoarece a avut toată vara concerte pe litoral, având un contract cu un lanț hotelier.

„Este un sentiment unic. Dar eu nu prea am fost bunică, doar s-a născut copilul și am plecat la mare. Abia când mă întorc de la mare o să stau mai mult cu ea. Sigur că am văzut-o. Am fost special la București să o văd.”, a mai spus Anca Țurcașiu, pentru VIVA.