Anca Țurcașiu, dezvăluiri inedite despre noul ei iubit. De când se cunosc, de fapt, cei doi: „Extrem de tandru, de romantic…”

Anca Țurcașiu a dezvăluit în vara anului 2020 că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani. Anunțul artistei a luat prin surprindere pe toată lumea și a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește motivele care au dus la separare. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Radu.

Anca Țurcașiu a fost rezervată în legătură cu despărțirea de fostul ei partener de viață. După divorț, actrița nu a dezvăluit detalii despre viața sa amoroasă, însă după apariția unor imagini surprinse de paparazzi, cântăreța a făcut primele declarații despre noul ei partener, dezvăluind și imagini inedite cu acesta.

„Sentimentul de libertate este cel mai puternic în viață, așa consider…. Am ajuns într-un moment perfect al vieții în care pot spune ceea ce simt, pot spune „NU” atunci când nu vreau ceva, pot alege să fac doar ceea ce-mi doresc, cu cine doresc. E minunat. Atât timp cât suntem sănătoși și ne bucurăm de fiecare zi, de oamenii dragi, ne preocupam să fim mai buni în tot ceea ce facem, și mai buni unii cu alții…. e perfect. Valul de știri din presă din ultimele 24 de ore mă face foarte fericită. Chiar sunt uimită de câtă atenție se dă pentru viața mea privată. Asta înseamnă tot un fel de iubire și de apreciere. Chiar vă mulțumesc că sunteți preocupați de sufletul meu care a fost atât de rănit niște ani, și care, da, azi este plin de fericire. Am lângă mine un om drag, la fel de liber ca și mine, care face din viața mea una minunată! Grijă, atenție, iubire, respect, siguranță, tot ceea ce își poate dori o femeie de la un bărbat. Vă mulțumesc încă o dată pentru gândurile voastre bune! O seară frumoasă!”, a scris artista în descrierea unui clip care include imagini cu noul ei partener.

Cu toate acestea, vedeta nu a dezvăluit momentan identitatea acestuia și nici mai multe detalii despre povestea lor de dragoste.

Într-un interviu acordat recent, Anca Țurcașiu a vorbit despre relația cu partenerul ei, făcând unele dezvăluiri neașteptate.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…”, a povestit ea pentru revista VIVA! .

Concurenta de la Asia Express are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei de cuplu.

„E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu”, a mai povestit ea pentru sursa citată.