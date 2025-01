Alice Cavaleru, la spital cu fiica ei cea mică. Cum se simte acum Alegra: „Pot să respir ușurată”

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Creatoarea de conținut și actorul trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste, iar în iulie 2018 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc pe o plajă privată din Mamaia. Au împreună două fete, pe Zora și pe Alegra Nova, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2022.

Recent, Alice Cavaleru a trecut prin momente dificile pentru că fiica ei cea mică, Alegra, s-a confruntat cu probleme de sănătate și a fost internată cu ea în spital. Creatoarea de conținut nu a dezvăluit ce anume a pățit fetița ei, dar a ținut să precizeze că acum starea ei de sănătate este una bună.

„Tocmai am realizat că ultimele postări le am din vacanță și nu aș vrea să las senzația că încă suntem în vacanță.

Se tot vorbește despre cum pe Instagram punem doar părțile frumoase, dar, cum să documentezi momentele grele fără să le trăiești din nou?

Știți deja că vă vorbesc aici și de dificultățile, neputințele și frustrările din viața de mamă, dar… retrospectiv. Așa mi se pare firesc. Să povestesc pe internet ce și cum în timp ce copilul meu nu e bine, e ultimul lucru pe care aș putea să-l fac.

Acum că am trecut și de hopul ăsta, vă pot spune că am lipsit de aici pentru că am fost internată cu Alegra săptămâna trecută. Nu mai intru în detalii că mi se face iar inima cât un purice.

Important e că cum e bine. Am vrut să văd trei analize negative ca să pot să respir ușurată”, a scris Alice Cavaleru pe Instagram.