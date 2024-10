Alexia Eram s-a pozat alături de un actor faimos. Cum au apărut cei doi în Paris

Alexia Eram se numără printre cele mai apreciate și cunoscute creatoare de conținut din România. Tânăra a reușit să câștige simpatia publicului de acasă și după ce a participat alături de fratele ei, Aris, în competiția America Express de la Antena 1.

Pe rețelele de socializare, Alexia Eram are tot felul de colaborări cu diverse brand-uri. Pe lângă activitatea ei din mediul online, creatoarea de conținut mai lucrează și la revista mamei sale, Andreea Esca, în calitate de fashion editor.

Recent, Alexia Eram a luat parte în Paris la un eveniment. În cadrul acestuia, a fost prezent și actorul Lucien Laviscount, cunoscut pentru rolul Alfie din celebrul serial Emily in Paris. Alexia Eram nu a ratat ocazia de se fotografia alături de Lucien Laviscount și a împărtășit și cu fanii de pe rețelele de socializare dovada întâlnirii cu el. Creatoarea de conținut a primit o mulțime de aprecieri și comentarii la imaginea în are apare în compania actorului din Emily in Paris. De asemenea, Alexia Eram s-a pozat și cu modelul Leonie Hanne.

„Margot in Paris”, a scris Alexia Eram pe Instagram alături de fotografia cu Lucien Laviscount.

În emisiunea „Drive in with Andrei Niculae”, Alexia Eram a dezvăluit ce salariu încasează la revista mamei sale. Inițial, se ocupa de o pagină de shopping în cadrul revistei, însă acum s-a axat mai mult pe crearea de conținut și marketing. Publicația la care activează este distribuită gratuit în diverse locații precum cafenele, restaurante, saloane de înfrumusețare, clinici, săli de sport și altele.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. (…) Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo. Eu lucrez de acolo, pentru că am toate actele acolo ș.a.m.d., poze, studio. Atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing. Mi-a plăcut foarte mult și când am lucrat pe paginile de shopping. Poate în viitor o să îmi fac și eu o pagină despre ceva în revistele fizice. Îmi place foarte mult, dar job-ul meu principal este cel de content creator”, a mărturisit Alexia Eram.

Alexia Eram a vorbit acum ceva vreme despre modul în care își gestionează banii și a recunoscut că investește în genți și pantofi de la brand-uri de lux. Creatoarea de conținut și-a dobândit independența financiară și nu mai solicită sprijin financiar din partea părinților ei.

„Cred că dau mai mulți bani pe pantofi sau pe genți, în rest haine nu prea am. Nu prea am haine atât de scumpe, cred că gențile și pantofii, pentru că țin la calitatea lor”, a spus Alexia Eram pentru Star Matinal, potrivit Spynews.ro.

Cu toate că îi place moda și se bucură de obiectele vestimentare de la brand-uri celebre, Alexia Eram crede că esențial este să ai stil și să știi să te îmbraci elegant și cu haine accesibile.

„Contează cum îți asortezi hainele, dacă ai un stil. A zis Karl Lagerfeld că până la 50 de ani contează doar cum îmbini hainele (…) Contează să te simți bine, să ai un stil, nu contează câți bani dai pe haine. Nici nu contează care e cel mai scump obiect din garderoba mea, contează să fie niște piese care îți plac și în care te simți bine”, a adăugat Alexia Eram pentru sursa citată.

