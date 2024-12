Alexia Eram, mărturisiri inedite despre familia ei. Cum se înțelege cu bunicii din partea tatălui: „Se simte diferența de cultură”

Sunt puțini cei care știu faptul că Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, s-a născut în Statele Unite ale Americii și și-a petrecut copilăria în Michigan, Detroit. Ulterior, s-a mutat alături de părinții lui, mama fiind de naționalitate franceză, iar tatăl armean, în Franța.

În toamna anului 2024, Alexia Eram a petrecut o perioadă mai lungă în Franța, iar cu ocazia asta a mers și la bunicii ei paterni, Melkon și Anne Eram. Recent, creatoarea de conținut a făcut mărturisiri despre relația cu părinții tatălui ei, pe care îi vede destul de rar.

„E prima oară când m-am simțit ca acasă acolo. De obicei, acolo mergem doar de sărbători, de Crăciun, de Paște, și cam atât. Se simte diferența de cultură. Bunica franțuzoaică și bunicul armean. Am o relație mult mai strânsă cu bunicii de aici, dar e și normal. Cu ei am crescut. Eu am stat la bunica de la 8 luni până la 3 ani, e ca o a doua mamă. Cu bunicii din Franța am o relație un pic mai rece, dar asta e normal. E o diferență, dar micuță, nu considerabilă”, a mărturisit Alexia Eram în podcast-ul „Sheets Talks.”