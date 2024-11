Adriana Stere, dezvăluiri îngrijorătoare despre diagnosticul primit după ce a mâncat un produs alimentar: „Nu mai puteam să merg”

Adriana Stere, jurnalistă la PRO TV, a avut parte de o experiență dramatică după ce a consumat brânză de la un producător local. Ea a relatat în emisiunea „La Măruță” efectele severe pe care le-a resimțit după ce a consumat produsul lactat pe 15 septembrie. După șase zile, au apărut primele simptome: o stare de oboseală accentuată și o stare generală de disconfort.

În zilele următoare, simptomele s-au agravat, incluzând febră, frisoane și tuse, motiv pentru care a solicitat intervenția unei ambulanțe. Diagnosticată inițial cu pneumonie, starea ei s-a deteriorat rapid, dezvoltând paralizie la mâna stângă și dificultăți de mers.

Adriana Stere, mamă a cinci copii și corespondenta Știrilor PRO TV, a descris aceste momente ca fiind extrem de înspăimântătoare și a dorit să împărtășească experiența pentru a atrage atenția asupra riscurilor consumului de alimente necontrolate din punct de vedere sanitar.

Adriana Stere a trecut printr-o serie de consultații și internări în mai multe spitale, timp în care medicii au suspectat diverse diagnostice, de la pneumonie și sinuzită până la meningită. A fost internată timp de 8 zile la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, unde a urmat un tratament intensiv.

Pentru a combate infecția, Adriana Stere a primit un tratament cu antibiotice timp de 28 de zile. Acesta a avut efecte secundare severe, precum scăderea nivelului de fier și căderea părului, a povestit ea în emisiunea lui Cătălin Măruță

Analizele medicale au indicat că Adriana Stere a fost infectată cu bacteria Coxiella burnetii, agentul patogen care cauzează o afecțiune infecțioasă cunoscută sub numele de febra Q sau Boala Derrick-Burnet. Această boală poate produce simptome severe și complicații, necesitând un tratament complex și de durată pentru a combate infecția și a preveni recurențele.

Adriana Stere a subliniat că nu vrea să lovească în piața locală, însă face apel la responsabilitate.

„În faza acută, această boală are o mortalitate de 1%, ceea ce e foarte mult. Am mai mâncat brânză după, dar din surse sigure. Acum, eu nu vreau să comentez mai departe, i-am susținut pe producătorii locali, dar îi rog să fie mult mai responsabili. Nu știu numele magazinului, mi-ar părea rău să se spună că am dat în producătorii locali. Această bacterie moare la contactul cu metodele corecte de producere și de igienă”, a declarat Adriana Stere, la PRO TV.