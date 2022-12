Vezi lucrări de excepție în expoziția Ans Azura dedicată artei românești moderne

ANS AZURA, platforma digitală dedicată artei din Centrul și Estul Europei și Orientul Mijlociu, aniversează un an de activitate prin organizarea primei licitații boutique din România. Cele 21 de loturi cu valoare muzeală curatoriate de Andreea Stănculeanu și Suzana Vasilescu vor putea fi văzute, înainte de a fi licitate, într-o expoziție găzduită de Sala New York a The Marmorosch Hotel, până pe 14 decembrie.

Într-un an de activitate Ans Azura a organizat 7 licitații online, cu loturi adjudecate în valoare de peste 5.000.000 euro de către colecționari din toată lumea, a atras și implicat viitoarea generație de colecționari, a susținut vizibilitatea practicilor artiștilor din Europa Centrală și de Est și Orientul Mijlociu, a contribuit la recunoașterea relevanței acestora la nivel internațional, a curatoriat lucrări rare cu calitate muzeală relevante în context local, regional și internațional, și a contribuit la bazele unui ecosistem puternic și stabil, punând accent pe educare, apreciere și valorizare a unei colecții.

La aniversarea unui an de activitate Ans Azura organizează prima licitație dedicată artei românești moderne. Romanian Modern Art Evening Sale prezintă 21 de lucrări cu o valoare totală estimată la 577.500 Euro. Semnate de cei mai importanți artiști români din perioada interbelică: Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Samuel Mutzner, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Iosif Iser și Nicolae Dărăscu, 80% dintre lucrări se află pentru prima dată într-o licitație publică.

Publicul poate admira lucrările, în intervalul orar 10:00 AM – 7:00 PM, până pe 14 decembrie, într-o expoziție ce precede licitația. Accesul este liber în intervalul orar menționat.

Vedeta licitației este o lucrare ce apare pentru prima dată într-o vânzare publică, după 150 de ani de la realizarea ei – Portretul Carlottei Leria realizat de Nicoale Grigorescu, cca. 1870. În 1945, la Paris lucrarea a fost cumpărată de la Prințesa Cantacuzino cu suma de 1.200.000 de lei, conform etichetei de pe verso-ul lucrării, sumă care astăzi reprezintă contravaloarea a 200.000 de USD. Lucrarea prezentată în licitație este excepțională și, probabil, asemenea lucrării cu titlul „Portret pierdut” – ce face parte din aceeași serie de portrete și care se află în patrimoniul Muzeului Municipiului București – este o aluzie la feminitatea persoanei pe care Grigorescu a iubit-o cu multă patimă: soprana Carlotta Leria. Fascinat de frumusețea rară a Carlottei, Nicolae Grigorescu i-a dedicat câteva portrete în timpul petrecut la Barbizon. Senzualitatea acestei lucrări constă chiar în reprezentarea gâtului și a spatelui femeii. Portretul Carlottei Leria pornește în licitație de la 65.000 euro si este evaluat între 80.000 – 120.000 euro.

Un alt lot important este reprezentat de cele două lucrări pandant apartinând lui Iosif Iser: „Familie de tătari” și „Două cadâne” – două momente și două ipostaze diferite ale parcursului către realizarea unei teme urmărite cu obstinație de către artist și anume expresivitatea și pitorescul unic al lumii orientale, oferind oricărui colecționar sau instituție muzeală privilegiul unic de a deține o parte însemnată din exemplificarea acestei teme. Dintre cele două lucrări prezente în licitație, cea intitulată „Familie de tătari” se află prima în cronologia stilistică a artistului, estetica sa fiind mai realistă și mai fidelă față de motiv, în timp ce lucrarea „Două cadâne” accentuează studiul formei și libertatea expresiei. Cele două lucrări pornesc în licitație împreună de la 34.000 euro si sunt evaluate la 40.000 – 60.000 euro.

Licitația Romanian Modern Art Evening Sale se va desfășura în Sala New York a The Marmorosch Hotel în data de 14 decembrie și va fi transmisă LIVE pe ansazura.com.

Foto: PR (deschidere: Ion Theodorescu Sion, Garoafe roșii; Nicolae Grigorescu, Portretul Carlottei Leria; Iosif Iser, Familie de tătari și Două cadâne)

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro