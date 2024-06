Vedete despre care nu știai că au conturi secrete pe social media

Câteva dintre celebritățile cunoscute în întreaga lume au preferat să nu împărtășească toate detaliile despre viața lor fanilor, așa că au și conturi secrete pe rețelele de socializare.

1. Kristen Stewart

Kristen Stewart este adepta discreției în ceea ce privește viața ei personală. Drept urmare, nu este de mirare că are și un cont de Instagram pe care îl păstrează pentru familie și prietenii apropiați. „Îmi pare rău. Este doar pentru prietenii mei”, după cum a spus actrița pentru Wired.

2. Maisie Williams

Maisie Williams își dorește ca momentele din viața ei personală să le afle doar persoanele pe care le consideră apropiate, motiv pentru care are și un cont de Instagram privat, acolo unde publică detalii pe care nu vrea să le descopere și publicul larg.

3. Gigi Hadid

În cadrul unui interviu pentru InStyle, Gigi Hadid a dezvăluit public că deține și un cont de TikTok secret unde urmărește un conținut diferit față de cel de pe alte platforme. „Am un cont de TikTok secret pe care nu postez și nu urmăresc pe nimeni pe care nu cunosc. Este pentru videoclipuri cu mame și cu prânzul copiilor.”

4. Kate Moss

Kate Moss este o prezență rezervată, așa că și în cazul rețelelor de socializare păstrează aceeași discreție. Celebrul model a dezvăluit acum câțiva ani că și-a făcut un cont secret de Instagram deoarece își dorea să fie informată cu privire la lucrurile care se întâmplă în lume. „Trebuie, altfel nu știu despre ce lucru vorbește cineva”, povestea Kate Moss pentru HELLO! Fashion Monthly.

5. Elle Fanning

La începutul pandemiei de coronavirus, Elle Fanning și-a făcut un cont secret de TikTok. Chiar dacă nu avea nicio fotografie la profil și nici numele ei menționat undeva, fanii ei cumva au aflat că actrița se află în spatele contului. Ea a și postat pe contul ei, însă n-a fost activă mult timp. „Confirm că sunt eu. Cred că în primul lockdown, chiar când a început totul, TikTok a explodat. Am postat și am avut mulți urmăritori”, a mărturisit Elle Fanning la The Tonight Show.

6. Adele

Adele a recunoscut în 2017, în cadrul unui show pe care îl susținea în Brisbane, că are un cont de Twitter de care nu știe nimeni. Artistei nu i s-a dat voie să posteze de pe profilul ei oficial, așa că a recurs la un alt cont. „Nu mi se permite accesul la contul meu oficial de Twitter pentru că de multe ori spun câte ceva greșit. Ei nu știu că am un cont secret (…) Prin „ei” mă refer la conducerea mea.”

7. Prințul Harry

Prințul Harry a vorbit de mai multe ori despre efectele negative pe care le pot avea rețelele de socializare. În documentarul Harry & Meghan de pe Netflix, Prințul Harry a povestit faptul că a văzut-o pentru prima dată pe Meghan Markle, cea care i-a devenit ulterior soție, chiar pe Instagram, el având la momentul respectiv un cont privat. „Eu și Meghan ne-am cunoscut pe Instagram. Verificam postările, iar o prietenă avea o filmare cu ele două, ca pe Snapchat.”

8. Margot Robbie

Motivul pentru care Margot Robbie și-a făcut un cont secret pe social media are legătură cu un rol pe care l-a avut de jucat. În filmul Bombshell din 2019, a interpretat-o pe Kayla Pospisil, o angajată la Fox News, iar pentru a se apropia cât mai bine de personaj, a decis să își facă un cont fals pe Twitter. „M-am chinuit să înțeleg acest punct de vedere pentru o vreme, iar Twitter a ajuns să fie instrumentul cel mai util, pentru că oamenii sunt extrem de vocali pe Twitter”, a povestit actrița pentru Variety.

9. Olivia Rodrigo

În urma unei situații ușor stânjenitoare, Olivia Rodrigo a decis că este cazul să își facă și un cont privat de Instagram. Asta s-a întâmplat după ce a început să își urmărească un fost iubit de pe profilul ei public. Acest lucru a creat o serie de discuții în rândul comunității ei pentru că la acel moment actrița nu urmărea pe nimeni pe Instagram, iar fanii ei n-au ratat ocazia de a lansa tot felul de zvonuri.

10. Prințesa Beatrice

Se pare că și Prințesa Beatrice deține un cont de Instagram secret. Acest lucru s-a aflat în 2018, atunci când Karlie Kloss a anunțat-o pe nepoata Reginei Elisabeta a II-a că s-a logodit și a publicat o fotografie cu reacția ei, însoțită și de un text unde era scris numele contului ei privat.

Foto: Hepta, Arhiva ELLE

