Vedete care se simt mult mai bine în pielea lor atunci când nu poartă machiaj

Prin exemplul lor, aceste celebrități își doresc să normalizeze ideea că frumusețea cuiva nu constă în machiajul pe care îl poartă și îndeamnă la o îmbrățișare a propriei persoane, lipsită de presiuni și prejudecăți.

1. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow e de părere că machiajul nu a fost niciodată pentru ea un pas important pe care trebuie neapărat să îl integreze în rutină. „Îmi place întotdeauna să nu port machiaj. Pentru mine, machiajul a însemnat mereu că mă duc la muncă”, a mărturisit Gwyneth Paltrow pentru People.

2. Salma Hayek

De mai multe ori, Salma Hayek și-a surprins într-un mod plăcut fanii cu apariții în care este nemachiată pe social media. Actrița nu își mai dorește să demonstreze nimic nimănui. Ea a început să se machieze de mică, de la 14 ani, însă în prezent se simte mult mai bine în propria piele atunci când nu poartă make-up. „În mod normal, când nu porți machiaj, este pentru că ești într-o situație în care nu simți presiunea de a arăta cât mai bine. Există sentimentul de a fi prezent, fără a fi nevoie să impresionezi pe nimeni”, a spus Salma Heyek pentru People.

3. Pamela Anderson

În 2023, la Paris Fashion Week, Pamela Anderson a participat la prezentările de modă fiind nemachiată. De atunci, a avut constant apariții în care nu a purtat machiaj. Pentru actriță, a fost un act eliberator să renunțe la make-up. „A fost începutul procesului de a renunța la imaginea pe care am avut-o întotdeauna despre mine. Care este acest personaj de desen animat pe care l-am creat? Bine, a fost distractiv. Dar nu mai sunt acea persoană”, a spus Pamela Anderson pentru Better Homes & Gardens, referitor la ce a însemnat pentru ea să nu mai poarte machiaj.

4. Alicia Keys

În anul 2016, Alicia Keys a decis să renunțe la machiaj, iar alegerea ei a fost considerată cu adevărat inspirațională, îndreptând privirea către acceptarea de sine. Un an mai târziu, artista chiar a pozat pe coperta revistei ELLE Brazilia nemachiată. Într-un interviu pentru The Red Bulletin, Alicia Keys spunea că: „mă simt mai confortabil fără machiaj. Și mă bucur să spun că am primit o mulțime de aprecieri pozitive de la tinere pentru că am luat decizia asta. Cred că trebuie să te simți bine cu tine dacă vrei să ai succes în viață.”

5. Cindy Crawford

Pentru Cindy Crawford, machiajul nu mai reprezintă de multă vreme un pas esențial pe care trebuie să îl bifeze neapărat. „Pe măsură ce am îmbătrânit și viața mea s-a schimbat, port mai puțin machiaj. Sunt mai confortabil cu mine acum”, a mărturisit modelul pentru People.

6. Shailene Woodley

Shailene Woodley și-a obișnuit deja publicul cu apariții în care este naturală, iar dacă apelează la machiaj, o face într-un mod discret. Actrița nu este deloc adepta unui make-up excesiv. În plus, atunci când interpretează un rol care necesită un machiaj mai elaborat, nu se simte întocmai confortabil.

7. Katie Holmes

În mai multe dintre aparițiile ei de zi cu zi, Katie Holmes a fost surprinsă nemachiată de către paparazzi. Actrița își acceptă imperfecțiunile, de orice fel ar fi acestea, și acordă o atenție deosebită îngrijirii tenului. „Îmi îmbrățișez vârsta cu recunoștință și nu îmi fac griji că nu mă machiez. Bucuria mea vine din interior”, a spus Katie Holmes pentru People.

8. Paris Jackson

În 2017, la un eveniment organizat de revista People, Paris Jackson a pășit pe covorul roșu complet nemachiată, iar apariția ei a fost considerată chiar un act de asumare. Artista se simte foarte bine cu ea și fără make-up și își dorește, astfel, prin aceste apariții-manifest, să schimbe perspectiva despre ce înseamnă ideea de frumusețe.

9. Tracee Ellis Ross

Tracee Ellis Ross a mărturisit într-un interviu de acum câțiva ani că se simte extrem de bine în pielea ei atunci când nu poartă machiaj. „Mă simt cel mai bine în pielea când nu pot machiaj. Îmi plac, de fapt, strălucirea naturală a pielii mele, pistruii mei”, a spus actrița pentru People.

10. Kathryn Hahn

În cadrul unui interviu acordat pentru revista Peeople, Kathryn Hahn a vorbit deschis despre felul în care se raportează la machiaj. Actrița a precizat că produsele de make-up pe care le folosește au început să fie tot mai puține odată cu înaintarea în vârstă și că este împăcată cu felul în care arată și nemachiată. „În mod ciudat, am purtat mai mult machiaj când aveam 20 de ani. Simt că port din ce în ce mai puțin cu cât îmbătrânesc.”

