Vaticanul a publicat primele imagini cu trupul neînsuflețit al Papei Francisc, iar apartamentele papale au fost sigilate (VIDEO)

Papa Francisc a murit la vârsta de 88 de ani, în cea de-a doua zi de Paște. Anunțul potrivit căruia Suveranul Pontif s-a stins din viață a fost confirmat de Vatican. Iată ce este scris în testamentul Papei Francisc.

Vaticanul a publicat primele imagini cu trupul neînsuflețit al Papei Francisc

Vaticanul a difuzat marți dimineață primele imagini cu trupul Papei Francisc, în ziua în care Congregația Cardinalilor se reunește pentru a decide data funeraliilor.

Imaginile cu Papa Francisc în coșciug au fost realizat în Casa Santa Marta, locul unde a locuit Papa Francis și unde a murit luni, 21 aprilie, la vârsta de 88 de ani. Corpul neînsuflețit, îmbrăcat în robă roșie și având mitra papală pe cap și rosariu în mână, a fost depus într-un coșciug deschis pentru ceremonia The Confirmation of the Death of the Pontiff.

Înmormântarea ar urma să aibă loc între a patra și a șasea zi de la moartea suveranului pontif, iar potrivit presei din Italia, aceasta va avea loc sâmbătă.

Congregația Cardinalilor a decis azi și când trupul neînsuflețit al Papei Francisc va fi depus la Basilica St. Peter, unde publicul își va putea aduce ultimele omagii. Este vorba despre miercuri dimineață.

Apartamentele papale au fost sigilate (VIDEO)

Conform tradiției, după moartea Papei Francisc, apartamentele papale au fost sigilate. Deși Papa Francisc nu a locuit în fastuosul Palat Apostolic, preferând un apartament modest din Casa Santa Marta, ambele spații au fost închise oficial.

Camerlengo-ul Kevin Farrell, care va conduce administraţia Sfântului Scaun în această perioadă de „sede vacante”, a supravegheat procedura, care a inclus folosirea unei panglici și a unei peceți din ceară roșie, pentru protejarea documentelor și bunurilor personale ale pontifului.

La sigilare au mai participat şi secretarul de stat Pietro Parolin şi arhiepiscopul venezuelean Edgar Pena Parra, şeful Afacerilor Generale ale Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun.

Testamentul Papei Francisc

Mai jos este testamentul Papei Francisc integral, așa cum a fost dat publicității de oficialii de la Vatican.

„În Numele Preasfintei Treimi. Amin. Simțind că se apropie apusul vieții mele pământești și cu o vie speranță în Viața Veșnică, doresc să-mi exprim voința testamentară doar în ceea ce privește locul înmormântării mele. Viața mea și slujirea mea preoțească și episcopală le-am încredințat întotdeauna Maicii Domnului nostru, Preasfânta Maria.

Prin urmare, cer ca rămășițele mele pământești să se odihnească, în așteptarea zilei învierii, în Bazilica Papală Santa Maria Maggiore. Doresc ca ultima mea călătorie pământească să se încheie tocmai în acest străvechi sanctuar marian, unde mă duceam la rugăciune la începutul și la sfârșitul fiecărei Călătorii Apostolice, pentru a încredința cu încredere intențiile mele Mamei Neprihănite și pentru a-I mulțumi pentru grija ei blândă și maternă. Cer ca mormântul meu să fie pregătit în locul din nava laterală, între Capela Paulină (Capela Salus Populi Romani) și Capela Sforza a sus-menționatei Bazilici Papale, așa cum este indicat în documentul anexat.

Mormântul trebuie să fie în pământ; simplu, fără ornamente deosebite și cu singura inscripție: Franciscus. Cheltuielile pentru pregătirea mormântului meu vor fi acoperite din suma oferită de binefăcătorul pe care l-am desemnat, sumă care va fi transferată Bazilicii Papale Santa Maria Maggiore, și despre care am dat instrucțiuni corespunzătoare Monseniorului Rolandas Makrickas, Comisar Extraordinar al Capitlului Liberian.

Domnul să răsplătească pe cei care m-au iubit și care vor continua să se roage pentru mine. Suferința care s-a făcut simțită în ultima parte a vieții mele o ofer Domnului pentru pacea în lume și fraternitatea între popoare”, scrie în testamentul Papei Francisc.

Cauza morții Papei Francisc

Papa Francisc a murit din cauza unui accident vascular cerebral şi a unei insuficienţe cardiace ireversibile ulterioare, se arată în anunțul venit de la Vatican, citat de presa internațională.

„Prin prezenta, certific că Sfinția Sa, Francisc (Jorge Mario Bergoglio), născut la Buenos Aires, în Argentina, la 17 decembrie 1936, cetățean al Vaticanului, a decedat la ora 7:35 am, la 21.04.2025, în apartamentul său din Vatican”, se arată certificatul de deces al papei, publicat de Vatican și semnat de semnat de profesorul Andrea Arcangeli, directorul Departamentului de Sănătate şi Igienă al Vaticanului.

Cauza morții Papei Francisc este prezentată ca fiind: „accident vascular cerebral, colaps cardiovascular ireversibil”.

Medicul Papei Francisc spune că suveranul pontif suferea de insuficiență respiratorie acută, avea o pneumonie bilaterală, hipertensiune arterială și diabet zaharat de tip doi. În certificat se arată și că constatarea decesului s-a făcut printr-o înregistrare de tip EKG.

Certificatul de deces al Papei Francisc

Citește și:

Emma Răducanu, primele declarații despre momentul traumatizant de la turneul din Dubai. Jucătoarea de tenis a izbucnit în plâns și s-a ascuns după scaunul arbitrului

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro