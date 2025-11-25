Un progres major pentru drepturile omului – România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în UE

România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în UE

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Un progres major pentru drepturile omului - România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în UE

Țările membre ale Uniunii Europene vor recunoaște toate căsătoriile întemeiate legal pe teritoriul Uniunii, indiferent de sexul celor doi soți, potrivit hotărârii pronunțate astăzi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki). Decizia fără precedent, obținută de o familie de același sex din Polonia, solicită statului polonez să transcrie certificatul de căsătorie emis în Germania și să recunoască statutul marital al celor doi soți.

Este o zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ din Uniunea Europeană și o victorie majoră în special pentru cetățenii din țările care nu oferă protecție juridică familiilor de același sex, printre care se numără și România.

ACCEPT va sprijini familiile din cadrul comunității, în care cel puțin unul dintre soți este cetățean român, să solicite transcrierea căsătoriilor încheiate în alte state UE în registrele din România.

Ce spune clar CJUE?

Curtea stabilește că un stat membru nu poate refuza recunoașterea unei căsătorii între două persoane de același sex dacă aceasta a fost încheiată legal într-un alt stat în care soții și-au exercitat dreptul la liberă circulație și ședere. Un astfel de refuz este discriminatoriu și încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii și produce consecințe grave pentru viața administrativă, profesională și personală a familiilor, obligându-le, la întoarcerea în țara de origine, să trăiască juridic ca necăsătoriți.

CJUE clarifică, de asemenea că, deși statele membre nu sunt obligate să introducă căsătoria pentru persoane de același sex în legislația internă, sunt obligate să recunoască statutul marital dobândit legal într-un alt stat UE. Mai mult, dacă un stat, precum Polonia sau România, are o singură modalitate de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate, respectiv transcrierea, atunci această procedură trebuie aplicată fără discriminare tuturor familiilor, indiferent de sexul soților.

„În Uniunea Europeană, familiile de același sex sunt familii, oriunde s-ar afla. Hotărârea CJUE spune limpede că statele nu pot șterge o căsătorie doar pentru că cei doi soți trec o frontieră. Libertatea de circulație și dreptul la viață de familie sunt garantate tuturor cetățenilor UE, fără excepție. România se află exact în aceeași situație ca Polonia: dacă recunoaște prin transcriere căsătoriile heterosexuale încheiate în străinătate, are obligația să recunoască identic și căsătoriile între persoane de același sex. Este timpul ca statul român să respecte legea, să își îndeplinească obligațiile europene și să ofere protecția legală pe care familiile noastre o merită”, spune Victor Ciobotaru, director executiv Accept și membru al unei familii de același sex din România.

România – aceeași situație ca Polonia

La fel ca Polonia, România are o singură procedură de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate: transcrierea. Această procedură este utilizată automat pentru familiile heterosexuale, dar refuzată discriminatoriu familiilor de același sex. Hotărârea CJUE face ca această practică să devină explicit contrară dreptului UE. România nu mai poate pretinde că nu are legislație deoarece dreptul UE și jurisprudența CJUE se aplică direct si cu prioritate, în ciuda faptului că în prezent Codul Civil interzice transcrierea căsătoriilor între persoane de același sex.

România rămâne printre puținele state UE care refuză să ofere protecție juridică familiilor de același sex, alături de Polonia, Bulgaria și Slovacia. România ignoră deja două hotărâri europene esențiale: cauza Coman (CJUE, 2018) care obligă statele membre să recunoască soțul de același sex ca „membru de familie” în scopul dreptului de ședere și Mirin (CJUE, 2024) – care stabilește că statele membre trebuie să recunoască documentele de stare civilă care privesc identitatea juridică a unei persoane trans emise într-un alt stat, atunci când acestea sunt necesare pentru a garanta libertatea de circulație și respectarea vieții private.

Hotărârea de astăzi în cauza Wojewoda Mazowiecki construiește direct pe această jurisprudență: statele membre sunt obligate să recunoască efectele unei căsătorii între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat membru, nu doar în privința dreptului de ședere ci în ansamblul drepturilor care decurg din libertatea de circulație și viața de familie. România, care are o singură modalitate de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate: transcrierea, este acum obligată să aplice această procedură fără discriminare tuturor familiilor.

În plus, România este deja obligată, prin Hotărârea CEDO Buhuceanu și Ciobotaru (2023), să ofere recunoaștere juridică tuturor familiilor formate din persoane de același sex.

„În sfârșit se face dreptate pentru familiile din comunitatea LGBT! Cerem statului român să respecte aceasta hotarâre a Curții și să transcrie căsătoriile încheiate în străinătate de orice român. Asociația Accept face apel către toate familiile din comunitate să meargă alături de noi la oficiile de stare civilă pentru a solicita transcrierea certificatelor de căsătorie încheiate în alte state UE în timpul rezidentei și nu numai”, spune Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului.

ACCEPT va sprijini familiile de același sex să solicite transcrierea căsătoriilor

Asociația ACCEPT invită toate familiile căsătorite într-un stat membru UE și în care cel puțin unul dintre soți este cetățean român, să solicite sprijinul ACCEPT în vederea depunerii cererilor de transcriere în România a actelor de stare civilă. Pentru sprijin juridic, familiile sunt încurajate să contacteze organizația la accept@acceptromania.ro sau pe numărul de telefon: +40 770 613 630.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Sirāt, filmul-bombă al anului, intră în cinematografele din toată țara începând cu 28 noiembrie
Lifestyle
Sirāt, filmul-bombă al anului, intră în cinematografele din toată țara începând cu 28 noiembrie
Părinți faimoși care nu le-au permis copiilor să vadă filmele în care au jucat
Lifestyle
Părinți faimoși care nu le-au permis copiilor să vadă filmele în care au jucat
Ce se întâmplă în cuplu și la nivel personal când iertarea nu a fost autentică
Lifestyle
Ce se întâmplă în cuplu și la nivel personal când iertarea nu a fost autentică
Thrillere politice foarte bune, pe care nu trebuie să le ratezi
Lifestyle
Thrillere politice foarte bune, pe care nu trebuie să le ratezi
Comportamentul său deja devine abuziv? Scuze greșite pe care i le găsești partenerului gelos
Lifestyle
Comportamentul său deja devine abuziv? Scuze greșite pe care i le găsești partenerului gelos
Motive pentru care împăcările și despărțirile repetate nu vă animă relația, ci sunt extrem de nocive
Lifestyle
Motive pentru care împăcările și despărțirile repetate nu vă animă relația, ci sunt extrem de nocive
Libertatea
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor împreună. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu: „Idolul meu, Moni Bomboni”
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor împreună. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu: „Idolul meu, Moni Bomboni”
Elena Cârstea a ajuns să cântărească 50 de kilograme. Ce dietă a urmat artista la 63 de ani
Elena Cârstea a ajuns să cântărească 50 de kilograme. Ce dietă a urmat artista la 63 de ani
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
catine.ro
Vacanța de iarnă 2025-2026: Când începe și cât durează pentru elevii din România
Vacanța de iarnă 2025-2026: Când începe și cât durează pentru elevii din România
Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025. Gemenii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025. Gemenii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 24 noiembrie – 30 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 24 noiembrie – 30 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Parizer homemade. Rețetă de mezel preparat acasă, fără aditivi
Parizer homemade. Rețetă de mezel preparat acasă, fără aditivi
Mai multe din lifestyle
Îți spui că nu ai noroc în dragoste? De ce de fiecare dată alegi parteneri care nu își asumă cu adevărat relația de cuplu
Îți spui că nu ai noroc în dragoste? De ce de fiecare dată alegi parteneri care nu își asumă cu adevărat relația de cuplu
Lifestyle

A fi cu un bărbat indisponibil nu ține de a avea sau nu noroc în dragoste. Resorturi psihice complexe duc la asta.

+ Mai multe
Nu mai știi cum arată o relație puternică alături de un partener valoros? Câteva repere
Nu mai știi cum arată o relație puternică alături de un partener valoros? Câteva repere
Lifestyle

Îți dorești mult o relație puternică, stabilă, dar experiențele mai degrabă proaste ți-au alterat perspectiva.

+ Mai multe
Filme intense de acțiune, regizate de femei, pe care n-ar trebui să le treci cu vederea
Filme intense de acțiune, regizate de femei, pe care n-ar trebui să le treci cu vederea
Lifestyle

Câteva femei și-au pus amprenta asupra regiei acestor filme și au venit în fața publicului cu viziuni captivante.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC