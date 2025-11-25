Un progres major pentru drepturile omului – România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în UE

Țările membre ale Uniunii Europene vor recunoaște toate căsătoriile întemeiate legal pe teritoriul Uniunii, indiferent de sexul celor doi soți, potrivit hotărârii pronunțate astăzi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki). Decizia fără precedent, obținută de o familie de același sex din Polonia, solicită statului polonez să transcrie certificatul de căsătorie emis în Germania și să recunoască statutul marital al celor doi soți.

Este o zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ din Uniunea Europeană și o victorie majoră în special pentru cetățenii din țările care nu oferă protecție juridică familiilor de același sex, printre care se numără și România.

ACCEPT va sprijini familiile din cadrul comunității, în care cel puțin unul dintre soți este cetățean român, să solicite transcrierea căsătoriilor încheiate în alte state UE în registrele din România.

Ce spune clar CJUE?

Curtea stabilește că un stat membru nu poate refuza recunoașterea unei căsătorii între două persoane de același sex dacă aceasta a fost încheiată legal într-un alt stat în care soții și-au exercitat dreptul la liberă circulație și ședere. Un astfel de refuz este discriminatoriu și încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii și produce consecințe grave pentru viața administrativă, profesională și personală a familiilor, obligându-le, la întoarcerea în țara de origine, să trăiască juridic ca necăsătoriți.

CJUE clarifică, de asemenea că, deși statele membre nu sunt obligate să introducă căsătoria pentru persoane de același sex în legislația internă, sunt obligate să recunoască statutul marital dobândit legal într-un alt stat UE. Mai mult, dacă un stat, precum Polonia sau România, are o singură modalitate de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate, respectiv transcrierea, atunci această procedură trebuie aplicată fără discriminare tuturor familiilor, indiferent de sexul soților.

„În Uniunea Europeană, familiile de același sex sunt familii, oriunde s-ar afla. Hotărârea CJUE spune limpede că statele nu pot șterge o căsătorie doar pentru că cei doi soți trec o frontieră. Libertatea de circulație și dreptul la viață de familie sunt garantate tuturor cetățenilor UE, fără excepție. România se află exact în aceeași situație ca Polonia: dacă recunoaște prin transcriere căsătoriile heterosexuale încheiate în străinătate, are obligația să recunoască identic și căsătoriile între persoane de același sex. Este timpul ca statul român să respecte legea, să își îndeplinească obligațiile europene și să ofere protecția legală pe care familiile noastre o merită”, spune Victor Ciobotaru, director executiv Accept și membru al unei familii de același sex din România.

România – aceeași situație ca Polonia

La fel ca Polonia, România are o singură procedură de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate: transcrierea. Această procedură este utilizată automat pentru familiile heterosexuale, dar refuzată discriminatoriu familiilor de același sex. Hotărârea CJUE face ca această practică să devină explicit contrară dreptului UE. România nu mai poate pretinde că nu are legislație deoarece dreptul UE și jurisprudența CJUE se aplică direct si cu prioritate, în ciuda faptului că în prezent Codul Civil interzice transcrierea căsătoriilor între persoane de același sex.

România rămâne printre puținele state UE care refuză să ofere protecție juridică familiilor de același sex, alături de Polonia, Bulgaria și Slovacia. România ignoră deja două hotărâri europene esențiale: cauza Coman (CJUE, 2018) care obligă statele membre să recunoască soțul de același sex ca „membru de familie” în scopul dreptului de ședere și Mirin (CJUE, 2024) – care stabilește că statele membre trebuie să recunoască documentele de stare civilă care privesc identitatea juridică a unei persoane trans emise într-un alt stat, atunci când acestea sunt necesare pentru a garanta libertatea de circulație și respectarea vieții private.

Hotărârea de astăzi în cauza Wojewoda Mazowiecki construiește direct pe această jurisprudență: statele membre sunt obligate să recunoască efectele unei căsătorii între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat membru, nu doar în privința dreptului de ședere ci în ansamblul drepturilor care decurg din libertatea de circulație și viața de familie. România, care are o singură modalitate de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate: transcrierea, este acum obligată să aplice această procedură fără discriminare tuturor familiilor.

În plus, România este deja obligată, prin Hotărârea CEDO Buhuceanu și Ciobotaru (2023), să ofere recunoaștere juridică tuturor familiilor formate din persoane de același sex.

„În sfârșit se face dreptate pentru familiile din comunitatea LGBT! Cerem statului român să respecte aceasta hotarâre a Curții și să transcrie căsătoriile încheiate în străinătate de orice român. Asociația Accept face apel către toate familiile din comunitate să meargă alături de noi la oficiile de stare civilă pentru a solicita transcrierea certificatelor de căsătorie încheiate în alte state UE în timpul rezidentei și nu numai”, spune Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului.

ACCEPT va sprijini familiile de același sex să solicite transcrierea căsătoriilor

Asociația ACCEPT invită toate familiile căsătorite într-un stat membru UE și în care cel puțin unul dintre soți este cetățean român, să solicite sprijinul ACCEPT în vederea depunerii cererilor de transcriere în România a actelor de stare civilă. Pentru sprijin juridic, familiile sunt încurajate să contacteze organizația la accept@acceptromania.ro sau pe numărul de telefon: +40 770 613 630.

