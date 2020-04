Un prieten de carantină

De vreo două săptămâni, practic de când s-a instituit starea de urgență, mă conversez cu prietenii mei, cu amici sau prieteni de Instagram care sunt single și au animale de companie. Aproape toți au folosit aceleași cuvinte: „Ce noroc am că nu sunt singur/ă și trecem împreună prin asta!” sau „Nu știu ce mă făceam fără câinele ăsta!”

În același timp, vedete de la Hollywood se postează pe paginile de Instagram împreună cu companionii lor de carantină, felini sau canini, majoritatea adoptați.

Lăsând la o parte glumițele din social media și meme-urile de pe WhatsApp, cu câini osteniți după ce au fost plimbați de toți locatarii din bloc, adopția sau luarea în foster a unui animal de companie în aceste vremuri nu este doar „cheia” ieșirii din casă, chiar și pentru o scurtă plimbare în jurul blocului, ci și câștigarea unui nou prieten, cineva cu care să îți petreci lungul timp de stat în casă.

Pentru cei care sunt singuri, în cuplu cu sau fără copii, un nou membru în familie poate fi benefic și totodată o sursă de afecțiune și de grijă în sens pozitiv.

Citeam acum câteva zile pe Bloomberg News că în New York au fost golite adăposturile de animale de către adoptatori sau persoane dispuse să adăpostească pisici și câini pe toată perioada carantinei.

În Los Angeles, 70% din animalele din adăposturi erau adoptate până în data de 26 martie. (sursa: The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals). The Independent semnalează același fenomen și în Anglia, unde, până în 25 martie numărul adopțiilor de câini și pisici a crescut de aproape 3 ori față de anul trecut.

Acest fenomen se datorează, pe de o parte carantinei și dorinței de a petrece timp alături de un companion felin sau canin. Pe de altă parte, datorită carantinei, adăposturile publice au fost închise, ceea ce a sporit empatia publicului.

Și în România au fost închise adăposturile de stat, iar oameni iubitori au reușit cu mari eforturi să mute câinii în adăposturi sau fostere private.

Adăposturile sunt pline în acest moment în România și așteaptă apelurile doritorilor să adopte sau să ia în foster animale fără stăpân.

Dacă te gândești să adopți, iată mai jos o listă de adăposturi unde poți găsi un prieten pentru anii ce vor urma și pentru lunga carantină; un prieten care îți va fi alături necondiționat.

@kolakariola – îți aduc câinele acasă, doar să alegi unul dintre cei aproape 400 din adăpost

Green Dog au peste 300 de câini salvați.

ASPA

Iubirrre

Robi

Phrosas Sanctuary

@homelessanimalhospital

Ioana Nicolescu – are în permanență câte 3-4 pisici în foster, pregătite de adopție. Ioana Vasile (@ioanavasilebeauty) și Cosmina Mitran – salvează si dau în foster sau spre adopție pisici și câini.

Cabinetul veterinar «Art of Vet» Cișmigiu are câini în foster pe care îi plimbă vecinii din cartier, câini care sunt pregătiți de adopție.

Cabinetul veterinar Praxis Vet și cabinetul City Vet, care salvează animale fără stăpân, le îngrijesc și apoi le dau spre adopție.

Nobody Dogs

M.G. Rescue

Ionela Cirneluță – o voluntară care a salvat 65 de câini din ecarisajul Constanța în urmă cu o săptamână și acum așteaptă potențialii adoptatori.

Te invit să citești mărturiile spontane ale unor persoane cunoscute din România care au adoptat recent din adăposturi:

„Brunello sau Brunelleschi, cum îl alint eu, este un labrador metis, are în jur de 8 ani și l-am adoptat acum două luni și o săptămână. Dacă nu am regretat de la început nicio secundă că l-am luat, în această perioadă de autoizolare sunt cu atât mai fericită să îl am lângă mine. Nu doar pentru că pot să ies afară de două ori pe zi, ci și pentru că mă ajută să trec mai ușor peste acest „exil” social. Dacă mă vede mai abătută, imediat vine cu chef de joacă si mă scoate instant din orice stare mai proastă, ma amuz de el când mai face vreo boacănă și se uită spășit să vadă dacă am observat sau doar are chef de mângâiat. De fapt mă bucur pur și simplu că e aici, cu mine, mai ales că este din ce în ce mai simpatic și comic și uite că acum el mă scoate pe mine la plimbare.” (Cristina Crăciun, stilist ELLE România).

„Am avut noroc de cel mai blând cățel din lume. Dacă ar putea, ar sta toată ziua la mângâiat și iubit. N-am întâlnit suflet mai lipicios. Ne-am pregătit pentru tot felul de probleme pe care le-ar fi putut avea un câine adult, adoptat, cu cine știe ce poveste în spate, dar nu ne-am fi putut pregăti niciodată pentru atâta dragoste. Perioada de carantină e mai frumoasă pentru că îl avem, bineînțeles. E perfect că s-a întâmplat acum, la începutul relației noastre, pentru că avem timp să ne cunoaștem. Ne jucăm toți patru, la soare, pe terasă, sau stăm îngrămădiți pe canapea și citim povești. Am avut un noroc extraordinar că ne-am găsit.” (Alice Cavaleru & Vladimir Draghia, despre Ioco, adoptat la începutul acestui an).

Text: Noemi Meilman

Foto: Daniel Miu, proprietarii animalelor

