Tina Turner: despre curaj & forță în muzică, în viață și… în stilul personal

Cine nu a fredonat măcar o dată piesele „What’s Love Got To Do With It” sau „The Best”, poate chiar în timp ce-și imagina că se află pe scenă cu aceeași energie nesfârșită pe care Tina Turner a arătat-o decenii la rând? Da, vorbim despre acea Tina Turner, numită și Regina incontestabilă a rock and roll-ului, cu coafura ei inconfundabilă și cu pantofii cu toc ce ne dădeau palpitații doar privindu-i.

Femeia care, cu stilul ei exploziv și vocea ei unică, ne-a învățat că putem fi la fel de puternice și curajoase pe cât ne dorim, indiferent de cât de strălucitoare sunt rochiile pe care le purtăm. Vedeta a plecat din această lume pe 24 mai 2023, dar spiritul ei energic, senzualitatea ei neînfricată și stilul său nebunesc vor rămâne cu noi pentru totdeauna, iar acestea s-au transmis și către noile generații, care au auzit doar despre o Tina plină de viață ce acapara orice scenă.

Născută Anna Mae Bullock pe 26 noiembrie 1939 în Nutbush, Tennessee, dar cunoscută drept Tina Turner, a fost mai mult decât o voce puternică și o prezență carismatică. A fost un simbol al stilului – unul care a reflectat nu doar spiritul său neîmblânzit, ci și evoluțiile culturale și sociale ale vremurilor în care a trăit. Tina a avut o copilărie dificilă, dar și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la o vârstă fragedă. Talentul său nativ pentru cântat a fost evident încă din primii ani, iar la vârsta de 17 ani, a urcat pentru prima dată pe scenă alături de Ike Turner, cu care avea să formeze mai târziu duo-ul Ike & Tina Turner.

Cariera lor muzicală împreună a fost un succes, cu hituri precum „Proud Mary” și „River Deep – Mountain High”, însă viața personală a Tinei a fost marcată de abuzuri fizice și psihologice. După ce a învins dependența de droguri și s-a separat de Ike în 1976, Tina a luat decizia curajoasă de a începe o carieră solo. Și ce carieră! De atunci, viața artistei s-a schimbat complet și a dat naștere unei adevărate legende muzicale, care a oferit și o lecție de stil într-o societate care, pe atunci era încă reticentă spre astfel de apariții.

Nu trebuie să fii un fan înrăit pentru a recunoaște cu ușurință vocea inconfundabilă a Tinei Turner, care a uimit încă de la primele sale apariții. Odată ce și-a început cariera solo, evoluția artistei nu a mai cunoscut limite, iar piesele sale au devenit hit-uri mondiale ce se ascultă și în ziua de astăzi. Turner a reușit să revină în carieră odată cu lansarea celui de-al cincilea album de studio, Private Dancer, în 1984. Ea a adunat laude în anii care au urmat, câștigând șapte premii Grammy ca artistă solo și primind premiile Kennedy Center Honors. A devenit una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile și a fost inclusă de două ori în Rock and Roll Hall of Fame – ca duo în 1991 și ca solistă în 2021.

Ba mai mult, stilul excentric și vocea puternică au ajuns și la noua generație, care poate nu a crescut cu piesele artistei, însă cu siguranță a auzit cel puțin o dată acest nume sonor. Stilul și muzica Tinei Turner au fost, și încă sunt, o sursă de inspirație pentru milioane de oameni din întreaga lume. A fost o femeie ale cărei viață și carieră au încurajat și inspirat generații întregi să fie puternice, să lupte pentru ceea ce cred și să își urmeze visele, indiferent de obstacole, iar multe dintre valorile sale și le-a exprimat prin stilul vestimentar.

Tina Turner, un icon al stilului anilor ’70 și ’80

În anii ’70, când toată lumea purta pantaloni evazați și tricouri cu imprimeu tie-dye, Tina era pe scenă într-o rochie mini strălucitoare, dansând cu o energie pe care o puteai simți până în ultimul rând al stadionului. Și da, acei pantofi cu tocuri amețitor de înalte, care ar fi făcut-o pe oricine altcineva să se împiedice, dar pe care ea i-a purtat cu o ușurință aparentă, au devenit rapid o marcă distinctivă a stilului ei. În anii ’80 a venit era costumelor cu umeri largi și a bijuteriilor voluminoase. Și Tina? Tina a luat tot ce era în tendințe și a adăugat propria ei notă personală, una explozivă și lipsită de inhibiții.

Rochiile ei mini au devenit și mai scurte, ținutele scenice și mai dramatice, iar coafura ei și mai îndrăzneață. Era epoca „power dressing” și, fără îndoială, Tina era femeia care definea acest concept. Pe parcursul acestor două decenii și în anii care au urmat, Tina Turner a devenit mai mult decât o icoană a muzicii – a devenit un etalon al modului în care moda și personalitatea se împletesc. A demonstrat că putem fi atât de puternice, de sexy și de sofisticate pe cât ne dorim, indiferent dacă purtăm o rochie cu paiete sau o pereche de jeansi confortabili.

O colaborare ce merită menționată este cea cu celebrul Bob Mackie, creatorul de modă și colaborator al celor mai faimoase look-uri ale artistei, înainte de lansarea expoziției Diva, o expoziție de modă de mare succes la V&A din Londra, care o are pe regretata cântăreață în rol principal. Rochia Flame pe care Mackie a creat-o pentru Turner în 1977 este unul dintre punctele de atracție ale expoziției.

Tina Turner, regina rock and roll-ului și o figură emblematică în lumea muzicii și a modei, va fi mereu amintită pentru felul în care se îmbrăca și se afișa în fața a sute de mii de fani de un stadion. Cunoscută pentru vocea sa puternică și prezența scenică explozivă, Tina Turner a adus la viață moda rock-and-roll cu o notă feminină distinctivă. Alegea adesea costume de scenă dramatice, cu paiete și broderii, care subliniau mișcările ei de dans pline de energie și silueta ei atletică.

Stilul său vestimentar era îndrăzneț și provocator. De la rochiile scurte și strălucitoare, la fustele „tutu” și la bustierele metalice, ținutele ei extravagante au devenit o marcă distinctivă. Pantofii cu toc înalt și pantalonii mulați au completat look-ul său, accentuându-i latura feminină, dar și puterea de a se impune. Turner a fost un etalon în exprimarea individualității și a autonomiei prin modă. Cu atât mai mult cu cât a purtat astfel de ținute la vârste la care mulți ar considera că era inacceptabil să o facă, dărâmând tabuuri și arătând că vârsta nu poate pune piedici atitudinii neînfricate.

Inspirația din spatele ținutelor Tinei Turner

La fel de impresionante au fost ținutele sale de pe covorul roșu. Cu o înclinație spre eleganță și glamour, Turner a strălucit în rochii cu decolteu adânc, costume sofisticate și bijuterii luxoase. Artista a avut mereu o pasiune pentru stilul dramatic și a știut întotdeauna cum să își pună în valoare personalitatea prin ținutele pe care le alegea. În ciuda tuturor schimbărilor pe care le-a văzut în lumea modei de-a lungul carierei sale, Tina Turner a rămas fidelă stilului ei. Indiferent de tendințe, a ales întotdeauna să se îmbrace într-un mod care să reflecte cine era: o femeie puternică, încrezătoare, cu un spirit de neînvins.

Dincolo de ținutele spectaculoase, Tina Turner a rămas în amintirea multora și datorită coafurii sale îndrăznețe, care scotea la iveală latura sa explozivă. „Coama de leu”, așa cum era asociat look-ul, a rămas și astăzi o parte din ceea ce reprezenta artista Tina Turner; fiind și un look pe care îl asocia mereu cu regretata artistă.

Tina Turner a fost mai mult decât o cântăreață de muzică rock and roll: a fost o pionieră a stilului, a libertății de exprimare și a curajului. Artista a ieșit din tiparele anilor ’70-’80 și a fost un talent înnăscut, care lasă în urmă o moștenire stilistică ce continuă să inspire și astăzi generații după generații. Cu toate că nu am cunoscut perioada de plină glorie a Tinei Turner, numele vedetei nu mi-a fost străin, iar imaginea artistei dezinvolte, cu ținute din piele și părul șaten electrizat îmi apare imediat în minte.

Ba mai mult, piesele ei sunt încă ascultate și la ora actuală, iar numeroase tributuri ce i-au fost aduse de-a lungul timpului fac parte din playlist-ul personal. Atât pentru cei care au crescut odată cu artista, cât și pentru cei care au auzit de ea la mult timp după retragerea sa, Tina Turner rămâne în amintirea tuturor drept simply the best.

FOTO: Profimedia, Instagram

