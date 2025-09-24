#HoldTheLine: campanie pentru libertatea jurnalismului, de World News Day 2025

World News Day 2025, celebrată pe 28 septembrie, este o ocazie ca jurnaliștii și instituțiile de presă să arate publicului lor importanța jurnalismului și a presei de calitate într-o democrație solidă.

Parteneriat media: World News Day

Anul acesta, cu ocazia World News Day (Ziua Mondială a Știrilor), Ringier se alătură campaniei #HoldTheLine, menită să apere independența jurnalismului și să sprijine libertatea presei în vremuri complicate. Ziua dedicată celebrării știrilor, care are loc pe 28 septembrie, vine cu un apel la unitate pentru jurnaliști, industria media globală și public, în fața unor atacuri serioase la adresa libertății presei.

Astfel, conform WAN-IFRA (World Association of News Publishers – Asociația Mondială a Editorilor de Presă), asociația al cărei președinte este Ladina Heimgartner, evenimentul își propune să atragă atenția publicului asupra rolului crucial al jurnaliștilor în furnizarea de informații credibile, esențiale pentru cetățeni și democrație. Acestui demers i s-a alăturat grupul Ringier, din care face parte și Ringier România.

World News Day 2025 vine pe fondul unui context complicat pentru presă, într-un moment în care credibilitatea acesteia a scăzut, fiind subminată de ascensiunea unor lideri cu tendințe autoritare în multe părți ale lumii. În acest sens, AG Sulzberger, președintele The New York Times, a vorbit despre un „manual anti-presă” utilizat de acești lideri autoritari pentru a submina instituțiile democratice. Acesta a îndemnat jurnaliștii să își apere profesia și să demonstreze prin propria muncă importanța acesteia.

World News Day 2025 este o ocazie pentru organizațiile de presă să-și demonstreze angajamentul față de jurnalismul bazat pe fapte. Participanții din întreaga lume pot utiliza cu această oportunitate diferite metode pentru a lucra pentru libertatea presei. Aceștia pot promova alfabetizarea media și integritatea informațiilor; totodată, pot accesa materiale oficiale de campanie pentru a-și amplifica eforturile; și pot contribui la combaterea dezinformării. Conform WAN-IFRA, campania reamintește publicului global că adevărul, faptele și jurnalismul contează, într-o perioadă în care dezinformarea se răspândește rapid.

Organizațiile de știri, redacțiile și organizațiile de sprijin media pot participa la World News Day 2025, înregistrându-se pentru a pentru a primi materiale oficiale de campanie și pentru a se alătura acestui efort global. Pentru înscriere, WAN-IFRA pune la dispoziție un formular online. Întrebările pot fi adresate la adresa [email protected].

Evenimentul World News Day 2025 este organizat de WAN-IFRA, Canadian Journalism Foundation și Project Kontinuum, în parteneriat cu organizații dedicate consolidării rolului jurnalismului de încredere la nivel mondial. Summit-ul Global privind Dezinformarea, aflat la a cincea ediție, a abordat recent una dintre cele mai mari amenințări continue la adresa democrației. În paralel, administrația SUA și-a intensificat eforturile de a suprima libertatea presei, negând în același timp acest lucru. AG Sulzberger a declarat, în acest sens: „Democrația este în retragere în întreaga lume. Aspiranții la putere subminează legile, normele și instituțiile care sunt temelia societăților libere. O țintă primară a acestui proiect este presa – pentru că atunci când jurnaliștii sunt împiedicați să ofere publicului informații independente, devine mult mai ușor pentru cei aflați la putere să acționeze cu impunitate”.

În acest context, WAN-IFRA face un apel către jurnaliști, editori și redacții din întreaga lume să se alăture campaniei globale pentru susținerea jurnalismului credibil. Participarea la World News Day 2025 oferă redacțiilor oportunitatea de a-și adăuga vocea la apelul global pentru un jurnalism bazat pe fapte. În fața amenințărilor crescânde, unitatea industriei media globale este esențială pentru apărarea libertății presei și a rolului vital al jurnalismului în societățile democratice.

Singureni Manor Polo Cup 2025: România, între Queens Cup și St. Moritz

Foto: World News Day

