Spectacolul de teatru „Tea and Milk”, produs și interpretat de actrița Edith Alibec, revine la București după un turneu internațional, jucat cu casa închisă

Tea and Milk, spectacolul de teatru care a cucerit publicul internațional, se întoarce în București cu reprezentații speciale la POINT Art Hub, în 17 și 23 noiembrie și în 14 decembrie . Producția actriței Edith Alibec, aclamată pentru abordarea sa sinceră și emoționantă, a fost primită cu entuziasm pe scenele din Germania, Elveția și Austria, iar în Berlin a fost invitată să joace în renumitul Volksbühne – Grüner Salon.

Incredibil de amuzant, cu o viziune asupra lumii întunecată și sarcastică.' ★★★★★ Broadway World UK

Edith Alibec, care a adaptat anterior De ce fierbe copilul în mămăligă (după cartea cu același nume de Aglaja Veteranyi), în primul solo show produs de actriță, care aborda tema imigrației și a integrării într-o țară străină, transformând-o într-o piesă premiată, a prezentat cel de-al doilea spectacol solo, Tea and Milk, la Edinburgh Fringe în 2023, unde a avut sold out.

Alibec are o energie extraordinară atât ca actor, cât și ca scriitor – o prezență captivantă, plăcută și discret intensă, plină de forță. – The Scotsman

Plasată între „aici” (Londra) și „acolo” (țara natală), cu două linii temporale care se intersectează în final, spectacolul urmărește călătoria unei femei aflate într-un moment în care întreaga ei viață pare să se destrame. Proaspăt ieșită dintr-o relație, blocată într-un loc de muncă ciudat din Londra și implicată în întâlniri ocazionale, ea se întoarce acasă pentru reuniunea de liceu, unde inevitabil se regăsește față în față cu mama ei.

A început să scrie această piesă de teatru bazându-se pe experiențe personale, împletind o doză considerabilă de imaginație. Pe lângă acestea, a realizat interviuri cu români care locuiesc în Londra. Tea and Milk explorează cu umor și subtilitate dramele și transformările personale prin ochii unei femei aflate într-o perioadă de introspecție și reevaluare. Într-un stil intim, Alibec aduce în scenă un personaj complex, prins între așteptări și realitatea cotidiană. Spectacolul, regizat de Dana Paraschiv, celebrează curajul de a eșua, de a râde de sine și de a continua căutarea unui sens personal într-o lume în continuă schimbare.

Durata show-ului este de 1 oră, iar programul următoarelor spectacole și biletele sunt disponibile pe site-ul Eventbook.ro.

Despre Edith Alibec

Edith Alibec, născută în Constanța pe 22 noiembrie 1989, a studiat la Colegiul Național Mircea cel Bătrân și la Academia de Studii Economice. După terminarea facultății, se mută în Germania unde urmează mai departe cursuri de actorie la Athanor Akademie, școala renumitului regizor de teatru David Esrig, plecat din România în anii ’80. Spre finalizarea studiilor din Germania, își realizează propriul spectacol de one woman show „De ce fierbe copilul în mămăligă” după cartea cu același nume al autoarei Aglaja Veteranyi, spectacol realizat împreună cu Dana Paraschiv, regizoare. Are premiera în martie 2016 în München, Germania, în limba germană. Spectacolul participă mai departe în cadrul multor festivaluri din România (în limba română), câștigând în 2018 toate premiile din concurs la cel mai mare festival de monodrame din țară, Bacău Fest Monodrame.

Urmează și spectacole în limba engleză: Suedia (Stockholm), turneu în Marea Britanie (Londra, Cambridge, Oxford, Norwich) și New York. Un spectacol memorabil a fost cel din Zürich de la Cabaret Voltaire, susținut de ICR Viena, spectacol la care a luat parte și Jens Nielsen, iubitul Aglajei Veteranyi (d. 2002).

A colaborat cu regizorul Cristi Puiu în filmul „Malmkrog”, premiat la Berlinale 2020 – secțiunea Encounters, atât ca actriță, cât și ca cercetătoare. A obținut premii pentru diverse roluri în teatru și film, precum Premiul Special al Juriului la Bucharest Fringe în 2020 pentru rolul din spectacolul de teatru „Uitasem” de Gabriel Sandu și Cel Mai Bun Rol Secundar pentru scurtmetrajul „Memories of Crossing” de Alberto Segre la Rome Prisma Film Awards. Scurtmetrajul „Exercițiu de Concediu” de Lara Ionescu câștigă Premiul pentru Cel Mai Bun Scurtmetraj la TIFF (RO) în 2023. Joacă alături de Judith State și Istvan Teglas în spectacolul A New and Better You.

În 2023, a debutat ca dramaturgă cu spectacolul „Tea and Milk” la Edinburgh Fringe, continuându-și turneele internaționale și adaptările lingvistice, inclusiv o premieră la Volksbühne Berlin în noiembrie, 2024.

