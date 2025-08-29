Și tu și partenerul sunteți cu moralul la pământ? Tehnici de gratitudine care vă pot echilibra

Momentele grele vă fac să vedeți totul în negru? Tehnicile de gratitudine vă pot ancora în realitate și vă pot schimba optica.

Un părinte bolnav a cărui îngrijire este foarte solicitantă și presupune costuri mari. Angajatorul care a anunțat restructurarea postului pentru unul dintre voi. Țevi sparte și o renovare forțată care v-a dat peste cap logistic și la nivel de buget. Obiective pe care vi le-ați propus și care din diverse motive nu reușesc să se lege. Situațiile sau motivele care vă destabilizează pot fi unele extrem de serioase ori nu foarte grave dar cărora le acordați o importanță uriașă, pe care le gonflați din negativism. Și cum starea voastră de spirit e una degradată, tehnicile de gratitudine pot fi un instrument care să contribuie la reechilibrarea voastră și un antrenament pentru concentrarea pe pozitiv.

Să devină o practică zilnică

Vă spuneți reciproc zilnic cât de mult vă apreciați, vă mulțumiți, cât de mândri sunteți sau vă admirați? Tema fiind gesturi mici și medii? Ori așteptați ocazii speciale, contexte de viață dificile sau importante pentru a vă face aceste declarații scurte dar pline de însemnătate? Gratitudinea nu ar trebui să fie exprimată de Paște, Crăciun și ziua de naștere, ci o practică obișnuită prin care să vă arătați că sunteți importanți, apreciați, văzuți.

Ce ar trebui să vină de la sine…

… primește mulțumiri? Sigur că da. Altfel se numește îndreptățire, acel mi se cuvine care în timp e o veritabilă forță distructivă ce macină relația. Că a făcut cumpărăturile în timp ce tu erai într-o vizită sau la medic, tu ai pregătit cina în timp ce partenerul a rămas peste program la serviciu. Chiar dacă exemplele acestea și alte variațiuni denotă colaborarea ori împărțirea responsabilităților, așa cum este firesc să se întâmple într-un cuplu, ele trebuie marcate și apreciate printr-un mulțumesc, un sărut, o îmbrățișare.

Vă mulțumiți…

… pentru că existați unul în viața celuilalt și v-ați ales, inclusiv alegeți conștient să continuați împreună viața în fiecare zi, să depuneți efort pentru voi, pentru relație. Vă mulțumiți când greul devine copleșitor, și este un greu care nu va dura la infinit ci e pe o perioadă determinată, vă mulțumiți într-o seară când stați relaxați îmbrățișați la televizor.

Gratitudinea spontană în scris

Telefonul este probabil obiectul de care nu vă despărțiți niciodată, îl aveți și pe noptieră când vă culcați. Îl folosiți să comunicați cu apropiații, între voi, să faceți apeluri video, audio, să vă verificați e-mailuri, să plătiți cumpărăturile la supermarket. De ce nu ar deveni el și un mijloc de exprimare a gratitudinii? Un mesaj scurt trimis peste zi, însoțit de câteva emoji simpatice. Nimic elaborat, gândit îndelung, cuvinte alese cu grijă.

Gratitudinea cu parfum de epocă sau spirit ludic

Tot pe principiul gratitudinii scrise, puteți nota pe bilețele mici mesajul de mulțumire, apoi ascundeți bilețelele în diferite locuri unde pot fi găsite ușor. Sistemul post-it-ului de pe frigider, dar ceva mai elaborat. Sau scrisă de-a dreptul o scrisoare, ori o felicitare simpatică, musai scrisă de mână, dată apoi spre lectură partenerului, poate chiar pusă în cutia poștală să o descopere el când verifică dacă a venit ceva corespondență.

Citește și:
Care este partea ta de responsabilitate atunci când spui că vrei să construiești o relație sănătoasă

Foto: PR

