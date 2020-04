Shopping în pandemie: 10 femei ne spun ce le-a tentat și ne arată ce și-au cumpărat

Nu m-am gândit aproape deloc să fac shopping în pandemie, în afară de alimente, medicamente sau alte produse de bază, deși trebuie să mărturisesc că mă tentează un pic un puzzle uriaș cu lucrarea lui Hieronymus Bosch, Grădina desfătărilor lumești, care este sold out pe site-urile de specialitate, semn că și alții gândesc ca mine. Însă știu că, pentru cele multe dintre noi, o rundă de cumpărături, fie că ne luăm produse de papetărie, cărți, haine și pantofi, se poate dovedi uneori de-a dreptul terapeutică. Așa încât, curioasă dacă și restul lumii simte la fel, am întrebat 10 femei ce au cumpărat acum, în plină criză, și mai ales ce s-a schimbat în felul în care se gândesc la cumpărături. Am aflat că multe au optat pentru echipament sportiv, că unele s-au gândit la puzzle-uri, cărți și obiecte decorative sau, pur și simplu, chestii utile acasă. Și, în vreme ce unele dintre ele au cumpărat pentru prima dată ingrediente cu care să-și prepare mesele, altele au fost tentate de reduceri la haine și pantofi sau, pur și simplu, au privit cu speranță către viitor și și-au comandat un costum de baie.

L-am întrebat și pe psihologul și psihoterapeutul Florin Ionescu ce înseamnă noile noastre obiceiuri de shopping în pandemie, și am aflat că în vremuri de criză căutăm atât siguranța, cât și confortul. Siguranța are legătură cu acele cumpărături de bază, esențiale, care ne dau un oarecare sentiment al controlului asupra situației – cumpăr drojdie și făină și nu mă mai tem că voi suferi de foame. Confortul are legătură cu acele cumpărături în care vedem promisiunea unei satisfacții emoționale: poate cumpăr un vinil care îmi stârnește nostalgia și mă poartă printre amintirile unei lumi în care lucrurile păreau mai puțin complicate sau, poate, am prins reducerea pe care o pândeam de mult la cămașa pe care îmi imaginez că o voi purta la vară, atunci când voi ieși la terasă cu prietenii, și asta mă face să mă simt puțin mai optimist.'

În termeni similari se raportează la shopping în pandemie și cele 10 femei ca mine și ca tine (colege, prietene, cunoștințe) care mi-au împărtășit lista lor de cumpărături și mi-au povestit despre felul în care au fost tentate de anumite achiziții și au renunțat la altele. Suntem curioase să aflăm și de la tine ce ți-ai cumpărat (și ce a rămas în wishlist).

Adela Vasilescu, vintage curator stylist

Nu mi-am cumpărat haine de stradă în perioada asta, mi-am luat echipamente de sport, câteva discuri vinil și am descoperit magia' shopping-ului online de alimente, și sunt tare plăcut surprinsă. Urmează să-mi achiziționez câteva haine lejere, de vară, desigur online: @asosmarketplace, @checkvintageshop, @cottontherapy și așa mai departe (I love vintage!). Chef de cumpărături am mereu, e terapie pentru mine. Pot spune chiar că n-am mai cumpărat în perioada asta pentru că m-a afectat destul de tare faptul că nu am unde să le port și am protestat și n-am mai cumpărat. Dar îmi revin!

Sabina Pop, designer

Zilele astea mă raportez la shopping în termeni de oale și Intersport. În ultima lună am intrat de două ori pe Asos, dar n-am fost prea convinsă că e momentul să investesc. Până la urmă mi-am cumpărat o pereche de colanți și un costum de baie. Mă mai gândeam la o pereche de Birkenstock, dar i-am lăsat pe wishlist. Mi-am luat și cărți: pe Sally Rooney, o scriitoare tânără, am descoperit-o vara trecută, i-am citit prima carte, și am comandat-o și pe a doua. Iar ce-a de-a doua e a unui neurolog care scrie cu foarte mult umor despre cum putem combate stresul.

Gabriela Militaru, profesoară

Inițial, nu am avut chef de shopping online, pentru că nu știam cât va ține izolarea și mi se părea că, orice aș cumpăra, de exemplu, de îmbrăcat, nu mi-ar folosi pentru că oricum stau în casă. Apoi am început să văd promoții făcute special pentru că stăm în casă și m-au atras reducerile mari, așa că m-am gândit să îmi cumpăr haine de vară ca să-mi ridic moralul, în ideea că, atunci când va fi cald, voi fi afară și mă voi bucura de haine și de soare. În plus, m-am amuzat purtând pantofii cei noi în casă ca și cum aș fi la birou, doar că încălțată de stradă și în pijama. În același timp, statul acasă m-a făcut să mă gândesc la pasiunile mele, cum ar fi desenul și decoratul casei. Așa că am comandat cartoane colorate, creioane și rame cu care am făcut tablouri.

Lavinia Gogu, jurnalistă

În prima perioadă a autoizolarii, și eu am cumparat, cum au procedat mulți dintre noi, alimente neperisabile, ca și cum ne-am aproviziona să înfruntam sfârșitul lumii cu demnitate. Iar după aceea, o perioadă nu am mai achiziționat nimic. Dar nimic. Știrile prăpăstioase despre inevitabila criză economică m-au cam crispat și m-au făcut să mă gândesc că ar trebui să economisesc.

Dar după o vreme am început să mă obișnuiesc cu veștile proaste și să privesc partea plină a paharului: faptul că stau acasă înseamnă că nu ies la masă în oraș, nu pun benzină și nu călătoresc nicăieri. Drept urmare, economiile se fac fără voia mea, așa că m-am relaxat și am început să observ că îmi lipsesc anumite lucruri. Spre exemplu, pe terasă am o scrumieră incompetentă: la prima rafală de vânt îți vine tot scrumul în față. Așa că am decis să caut online una mai adâncă, din motive practice. Iar dacă tot cumpăr, de ce să nu fie o antichitate de bronz, care să se asorteze cu niște accesorii de grătar? Am găsit pe olx.ro una absolut superbă, în formă de cârmă de corabie, cu suport de lumânare, pe care am luat-o la un preț foarte bun. Dar după ce am negociat, am studiat celelalte anunțuri ale vânzătorului și m-am simțit foarte vinovată, pentru că era, în mod evident, un colecționar care își vindea lucrurile dragi. Drept urmare, după ce mi-a ajuns coletul, l-am sunat și i-am mulțumit personal pentru scrumieră și părea foarte fericit că va fi apreciată.

Apoi, tot pe terasă, unde rămăsese instalația de la Crăciun, și am decis să iau niște lămpi LED care se încarcă la soare, în formă de becuri retro. Încă nu le-am montat, dar sunt absolut superbe. Iar după o muncă de investigație asiduă, am aflat cum se numește lacul meu de unghii preferat, care avea eticheta deslipită (Ox Blood de la CND) și l-am comandat de pe un site cu produse de beauty. Iar dacă tot eram acolo, am adăugat în coș și niște bigudiuri clasice (de obicei folosesc calde, dar afectează părul) deoarece, ca niciodată, acum aș avea timp să stau cu ele, plus alte mărunțișuri. Livrarea a venit însoțită de o ciocolată – nu prea mănânc așa ceva, dar mi s-a părut foarte drăguț gestul. Desigur, mi-am comandat și diverse articole de homewear, pentru că nu m-am putut abține.

Personal, sunt o mare fană a halatelor, a pijamalelor etc și cumpăr constant, însă acum mi s-a părut că am o justificare logică pentru aceste excese. Am cedat și unei reclame de pe instagram cu un sutien magic pentru rochii foarte decoltate. Sunt foarte instrigată să văd dacă face ce promite… nu că aș avea vreo urgență care să implice purtarea unui decolteu, dar m-a mâncat curiozitatea. Tot în speranța unor vremuri mai incitante, am comandat și niște haine de schi, pentru care mi-am găsit justificarea că „sunt la reducere”. Iar într-o seară, am comandat o eșarfă de mătase cu imprimeu de frescă bizantină, pe care am visat-o cu ochii deschiși înainte să știu că există. Practic, toata viața mi-am dorit ceva de genul ăsta. Apoi, când îmi pusesem în coș niște ochelari de soare și niște sneakers de pe farfetch.com care ar fi putut fi valoarea unui bilet de avion în Asia, parcă m-am trezit: nu mă duc nicăieri, iar criza economică e un fapt. Și sper să mă opresc aici. Nu doar cu povestitul, dar și cu cumpăratul.

Noemi Meilman, PR

De când a început carantina, am cumpărat online, în această ordine: capsule de cafea, cărți & hârtie de imprimat pentru școala online a lui Avi, măști de protecție, două turbane de la @babalunastore (pentru că sunt superbe & pentru că acoperă perfect părul nevopsit de peste o lună și jumătate). Am mai comandat savarine divine de la @privilegcatering și chiar azi am plasat comanda de cremă hidratantă de zi (Time Resist de la Yonka), pe site-ul Farmaciei Tei. Am un wish list pentru un viitor mai îndepărtat: un pandantiv Tarot de la @bonbijou, un inel cu ochi suprarealist de la @vikatonu, un kimono @anaalexe, un pat pentru care încă fac research și corpuri de iluminat de la @circa_1703_3071.

Cerina Rațiu, PR Manager Molecule F

Mă gândesc la cumpărături destul de des, însă îmi trece repede. Gândul care nu îmi dă pace este că nu mai pot vedea clar viitorul, oricât de apropiat ar fi. Nu știu cum aș vrea să mă îmbrac când voi ieși din casă. Mi-e foarte clar că îmi lipsește ritualul de aranjare înainte de o ieșire. Acest ritual există și acum, zilnic chiar, doar că nu îl mai percep la fel, nefiind urmat de ieșirea propriu-zisă. Am câteva coșuri de cumpărături umplute înainte de autoizolare și nefinalizate.

Într-o lună jumătate am achiziționat o lumânare Miss You Fă! de pe Morodanshop.ro, pentru că îmi doream o lumânare parfumată de calitate, un trening Adidas x Danielle Carhari pe care îl urmaream de ceva timp și o pereche de adidași Adidas x Alexander Wang, pe care i-am considerat de la lansare ca fiind special făcuți pentru mine.

De ceva timp, aș putea spune cu luni înainte de izolare, am înțeles că există lucruri mult mai importante decât consumul fără măsură al fashion-ului. Prefer hidden gems, mai speciale, mai calitative, mai puține, poate mai scumpe, pe care să le pot combina cu ce am deja.

Cristina Crăciun, fashion editor

Ce cumpărături mai fac în această perioadă? Iată o întrebare pe care mi-am pus-o și eu încă de la începutul perioadei de autoizolare. Dacă înainte eram ca un elev conștiincios și verificam aproape zilnic secțiunea de New In de pe toate aplicațiile de shopping de modă, această dinamică a fost înlocuită de căutat frenetic pe site-uri măști și mănuși de protecție, soluții dezinfectante șamd. Acum, la 6 săptămâni după, lucrurile nu s-au schimbat major. Am schimbat pantofii noi pe un aspirator nou, accesoriile pentru tăvi și alte unelte de gătit, orice acțiune de shopping învârtindu-se în jurul a ceea ce este necesar. Cu toate astea, recunosc că nu am rezistat până la capăt și am făcut și o achiziție fashionable, respectiv o pereche de papuci din colecția-capsulă Proenza Schouler x Birkenstock, pe care știu sigur că îi voi purta suficient încât să justifice acest răsfăț.

Aprilia Ivănescu, talent manager

Înainte de izolare mâncam tot timpul în oraș, pentru că meeting-urile mele acolo se întâmplau, și acasă doar mă spălam și dormeam. De când cu pandemia, în primul rând a trebuit să descopăr bucătăreasa din mine și mi-am cumpărat, pe lângă fructe și legume proaspete, și multe alimente de bază care îmi lipseau cu desăvârșire din casă. Am încercat să-mi comand produse cât mai sănătoase și să evit glutenul, zahărul și produsele de origine animală. Am simțit nevoia de dulce zilnic, și chiar dacă am avut în casă comandate mizerii din comerț' (așa numesc eu dulciurile pe care, de altfel, le ador), mi-am și gătit o dată la câteva zile câte o prăjitură unde am folosit ingrediente cât mai puțin nocive. Asta s-a văzut și în felul în care arăt, pentru că am pierdut 1-2kg, chiar dacă am mâncat dulciuri zilnic și am băut alcool o dată la 3-4 zile.

Am fost mai atentă la hainele cu care stau în casă și, chiar dacă am încercat să nu-mi mai comand haine, mi-am luat o cămașă de stat prin casa de la Zara, pe care o voi converti și la ieșit din casă când va fi momentul. Și muuulteee produse cosmetice și de îngrijire pentru față, păr și corp. Mi-am luat inclusiv perie/placă de întins părul.

Din ritualul meu de dimineață mai nou fac parte, pe lângă lămâia cu apă caldă și cafeaua cu turmeric și scorțișoară, ceaiul negru și meditația, înainte de care aprind lumânări, bețișoare parfumate, îmi pun uleiuri esențiale în difuzor, ard salvie și palo santo pentru purificarea casei. Mi-am luat flori în casă, ceea ce n-aveam înainte decât dacă primeam de la cineva. Șiii, bineînțeles că mi-am luat și suplimente alimentare care să mă țină sănătoasă și cu imunitatea sus.

Corina Cherbel

Am trecut prin mai multe etape, impulsul inițial a fost să cumpar compulsiv chestii, pe principiul: sigur o să am nevoie. De exemplu, pantofi speciali pentru alergat, deși eu nu alerg. Sau ham pentru pisică, deși pisica iese afară bine mersi și se și întoarce, fără ham. Am decis totuși să mă gândesc mai realist – șansele să mă apuc brusc de alergat sunt foarte mici – și pe termen mai lung. Așa că singurele cumpărături din perioada asta, pe lângă mâncare, au fost niște vase de fontă, pe care mi le doream de vreo 5 ani, și niște binemeritate creme pentru pielea mea uscată de la atâția dezinfectanți și spălat.

Georgiana Livadaru, copywriter

În ultima perioadă am renunțat la cumpărăturile inutile și la „mofturi', dar nu pot să spun că am simțit o foarte mare nevoie să fac shopping, fiind conștientă că urmează câteva luni mai dificile. Cu toate astea, am avut mai mult timp să citesc și m-am gândit că nu este un lucru atât de grav să îmi cumpăr două cărți și un puzzle, achiziții perfecte pentru zilele de stat în casă. Mi-am făcut cadou și o pereche de balerini, însă sunt sigură că o să îi port destul de mult după ce ies din casă, deci nu mă simt vinovată. Am avut și câteva produse de skincare la care mi-a rămas gândul, dar momentan am ce să folosesc, așa că mai durează până le achiziționez.

Foto: Imaxtree, prin amabilitatea participantelor

