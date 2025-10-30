Premiera documentarului „Fluturi de noapte” despre Marina Voica va avea premiera pe 27 noiembrie

„Fluturi de noapte”, documentarul de debut al regizorului Andrei Ștefan Răuțu, va avea premiera pe 27 noiembrie la Muzeul Țăranului Român din București. Filmul o are în centru pe Marina Voica, una dintre cele mai cunoscute și iubite voci ale muzicii românești.

Marina Voica – o legendă documentată în timpul vieții

La 89 de ani, Marina Voica rămâne o prezență fascinantă și surprinzător de tânără în spirit. „Fluturi de noapte” este o incursiune intimă în viața și energia ei, dar și o reflecție despre felul în care ne raportăm la timp, memorie și la poveștile generațiilor care ne-au marcat cultura.

Pionieră a pop-ului românesc și voce unică a romanței moderne, Marina Voica devine, în fața camerei, mai mult decât o legendă muzicală: un personaj viu, ludic și plin de curiozitate, care continuă să inspire prin libertatea cu care trăiește. Imaginea ei, la finalul filmului, în Volkswagen-ul galben New Beetle, completează portretul ca un simbol al independenței și al feminității asumate.

O estetică intimă și un stil narativ personal

Filmul a fost realizat pe parcursul a peste trei ani de filmări, cu o echipă extrem de restrânsă. Din dorința de a menține intimitatea și apropierea de personaj, Andrei Ștefan Răuțu a ales să filmeze el însuși, transformând documentarul într-un adevărat „home movie.”

„Am vrut să spun această poveste fără artificii, fără să ascund imperfecțiunile de filmare, pentru că tocmai ele dau autenticitate. În tot acest timp, între mine și Marina s-a creat o relație de încredere și prietenie. Am descoperit nu doar artista pe care o știam de pe scenă și de pe platoul de filmare, ci și omul care încă se joacă, râde, iubește și rămâne tânăr în spirit”, spune regizorul.

Marina Voica și Andrei Ștefan Răuțu

Definit printr-o estetică „camp”, cu o protagonistă al cărei stil este inimitabil, cu greșeli asumate și atmosferă intimă, „Fluturi de noapte' este un film realizat cu buget aproape de zero, dar care își trage forța din energia Marinei Voica și din relația apropiată dintre regizor și protagonistă.

O reflecție despre vârstă și reprezentare

Dincolo de portretul unei artiste, „Fluturi de noapte” deschide o conversație despre importanța de a aduce pe ecran personaje în vârstă – voci rareori vizibile în filmele contemporane, dar care au puterea de a emoționa și inspira. Această direcție nu e una întâmplătoare pentru că încă de la primele filme, Andrei Ștefan Răuțu a explorat memoria afectivă și fragilitatea vârstei.

„Bucureștiul văzut de sus” (2020), selecționat la TIFF, a avut-o deja în distribuție pe Marina Voica, alături de Ștefan Iancu și Elvira Deatcu, și a pornit din experiența personală a regizorului de a-și documenta bunica diagnosticată cu Alzheimer. În aceeași linie intimă, „Fluturi de noapte' continuă acest fir și explorează legătura dintre memorie, fragilitate și energia vitală a unui artist.

Premiera și proiecțiile ulterioare

Premiera „Fluturi de noapte” are loc pe 27 noiembrie, ora 20:00, la Muzeul Țăranului Român, București. Ulterior, filmul va fi proiectat și în alte săli din București, Cluj, Sibiu și Timișoara.

„Acest film a fost posibil doar printr-un efort colectiv. Fără Ana Maria Gheorghe – coproducător Blitz film, ar fi fost imposibil de finalizat. Ioana Ciobanu a avut răbdare să stea cu mine peste 12 luni la montaj, să răscolim prin brut, să ne gândim, să ne răzgândim și tot așa. Fără Theo Nissim nu am fi putut include materialul de arhiva de la TVR, transmisia color de la festivalul Mamaia 1983, când Marina Voica a luat Marele Premiu. Petre Osman a făcut posibil ca filmul să sune cât se poate de bine în sala de cinema, iar Andrei Dinescu a făcut posibilă întâlnirea Marinei Voica cu trupa lui, PC Harem, și-au făcut un jam session de zile mari”, completează Andrei Răuțu.

Despre Andrei Ștefan Răuțu

Regizor, scenarist și producător român, născut pe 19 martie 1986 la București. Andrei Ștefan Răuțu a avut primul contact cu regia de film în timpul unui program de 8 săptămâni de „Filmmaking”, în cadrul New York Film Academy din Los Angeles (2011-2012). În 2013, a realizat primul scurtmetraj, „Ela, Panda și Madam”, care i-a oferit șansa de a participa în cadrul unor prestigioase festivaluri de film internaționale. În 2016 finalizează studiile de licență în Regie de film la UNATC, iar în 2024 obține diploma de master în scenaristică, la aceeași universitate, adăugând astfel două scenarii de lungmetraj în portofoliul său. Filmografia lui cuprinde 16 filme de scurtmetraj și documentar, proiecte ce au fost dezvoltate în România, Portugalia și China.

Printre operele cinematografice pe care le-a realizat se numără Ela, Panda și Madam (2013), Sare de mare, Hoinari ’89, Înapoi la Rădăcini, A bientot, Bucureștiul văzut de sus (2020) și Hypatia. Inspirat adesea de experiențe personale, Răuțu explorează teme precum relațiile dintre generații, relațiile de cuplu, memoria, fragilitatea și raportarea la vârstă, într-un stil subtil, intim și autentic.

Cu Fluturi de noapte, semnează debutul său într-un lungmetraj documentar, explorând atât dinamica tinereții, a nostalgiei și a libertății prin prisma artistei Marina Voica, cât și posibilitatea de a reactiva și de a reinterpreta arhivele creațiilor artistice.

