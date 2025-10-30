Premiera documentarului „Fluturi de noapte” despre Marina Voica va avea premiera pe 27 noiembrie

"Fluturi de noapte", documentarul regizorului Andrei Ștefan Răuțu, va avea premiera pe 27 noiembrie.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Premiera documentarului "Fluturi de noapte" despre Marina Voica va avea premiera pe 27 noiembrie

„Fluturi de noapte”, documentarul de debut al regizorului Andrei Ștefan Răuțu, va avea premiera pe 27 noiembrie la Muzeul Țăranului Român din București. Filmul o are în centru pe Marina Voica, una dintre cele mai cunoscute și iubite voci ale muzicii românești.

Marina Voica – o legendă documentată în timpul vieții

La 89 de ani, Marina Voica rămâne o prezență fascinantă și surprinzător de tânără în spirit. „Fluturi de noapte” este o incursiune intimă în viața și energia ei, dar și o reflecție despre felul în care ne raportăm la timp, memorie și la poveștile generațiilor care ne-au marcat cultura.

Pionieră a pop-ului românesc și voce unică a romanței moderne, Marina Voica devine, în fața camerei, mai mult decât o legendă muzicală: un personaj viu, ludic și plin de curiozitate, care continuă să inspire prin libertatea cu care trăiește. Imaginea ei, la finalul filmului, în Volkswagen-ul galben New Beetle, completează portretul ca un simbol al independenței și al feminității asumate.

O estetică intimă și un stil narativ personal

Filmul a fost realizat pe parcursul a peste trei ani de filmări, cu o echipă extrem de restrânsă. Din dorința de a menține intimitatea și apropierea de personaj, Andrei Ștefan Răuțu a ales să filmeze el însuși, transformând documentarul într-un adevărat „home movie.”

„Am vrut să spun această poveste fără artificii, fără să ascund imperfecțiunile de filmare, pentru că tocmai ele dau autenticitate. În tot acest timp, între mine și Marina s-a creat o relație de încredere și prietenie. Am descoperit nu doar artista pe care o știam de pe scenă și de pe platoul de filmare, ci și omul care încă se joacă, râde, iubește și rămâne tânăr în spirit”, spune regizorul.

Marina Voica și Andrei Ștefan Răuțu

Definit printr-o estetică „camp”, cu o protagonistă al cărei stil este inimitabil, cu greșeli asumate și atmosferă intimă, „Fluturi de noapte' este un film realizat cu buget aproape de zero, dar care își trage forța din energia Marinei Voica și din relația apropiată dintre regizor și protagonistă.

O reflecție despre vârstă și reprezentare

Dincolo de portretul unei artiste, „Fluturi de noapte” deschide o conversație despre importanța de a aduce pe ecran personaje în vârstă – voci rareori vizibile în filmele contemporane, dar care au puterea de a emoționa și inspira. Această direcție nu e una întâmplătoare pentru că încă de la primele filme, Andrei Ștefan Răuțu a explorat memoria afectivă și fragilitatea vârstei.

„Bucureștiul văzut de sus” (2020), selecționat la TIFF, a avut-o deja în distribuție pe Marina Voica, alături de Ștefan Iancu și Elvira Deatcu, și a pornit din experiența personală a regizorului de a-și documenta bunica diagnosticată cu Alzheimer. În aceeași linie intimă, „Fluturi de noapte' continuă acest fir și explorează legătura dintre memorie, fragilitate și energia vitală a unui artist.

Premiera și proiecțiile ulterioare

Premiera „Fluturi de noapte” are loc pe 27 noiembrie, ora 20:00, la Muzeul Țăranului Român, București. Ulterior, filmul va fi proiectat și în alte săli din București, Cluj, Sibiu și Timișoara.

„Acest film a fost posibil doar printr-un efort colectiv. Fără Ana Maria Gheorghe – coproducător Blitz film, ar fi fost imposibil de finalizat. Ioana Ciobanu a avut răbdare să stea cu mine peste 12 luni la montaj, să răscolim prin brut, să ne gândim, să ne răzgândim și tot așa. Fără Theo Nissim nu am fi putut include materialul de arhiva de la TVR, transmisia color de la festivalul Mamaia 1983, când Marina Voica a luat Marele Premiu. Petre Osman a făcut posibil ca filmul să sune cât se poate de bine în sala de cinema, iar Andrei Dinescu a făcut posibilă întâlnirea Marinei Voica cu trupa lui, PC Harem, și-au făcut un jam session de zile mari”, completează Andrei Răuțu.

Despre Andrei Ștefan Răuțu

Regizor, scenarist și producător român, născut pe 19 martie 1986 la București. Andrei Ștefan Răuțu a avut primul contact cu regia de film în timpul unui program de 8 săptămâni de „Filmmaking”, în cadrul New York Film Academy din Los Angeles (2011-2012). În 2013, a realizat primul scurtmetraj, „Ela, Panda și Madam”, care i-a oferit șansa de a participa în cadrul unor prestigioase festivaluri de film internaționale. În 2016 finalizează studiile de licență în Regie de film la UNATC, iar în 2024 obține diploma de master în scenaristică, la aceeași universitate, adăugând astfel două scenarii de lungmetraj în portofoliul său. Filmografia lui cuprinde 16 filme de scurtmetraj și documentar, proiecte ce au fost dezvoltate în România, Portugalia și China.

Printre operele cinematografice pe care le-a realizat se numără Ela, Panda și Madam (2013), Sare de mare, Hoinari ’89, Înapoi la Rădăcini, A bientot, Bucureștiul văzut de sus (2020) și Hypatia. Inspirat adesea de experiențe personale, Răuțu explorează teme precum relațiile dintre generații, relațiile de cuplu, memoria, fragilitatea și raportarea la vârstă, într-un stil subtil, intim și autentic.

Cu Fluturi de noapte, semnează debutul său într-un lungmetraj documentar, explorând atât dinamica tinereții, a nostalgiei și a libertății prin prisma artistei Marina Voica, cât și posibilitatea de a reactiva și de a reinterpreta arhivele creațiilor artistice.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Îți spui că totul e ok și de fapt partenerul nu vrea să se grăbească? Ce etichetezi eronat la început de relație
Lifestyle
Îți spui că totul e ok și de fapt partenerul nu vrea să se grăbească? Ce etichetezi eronat la început de relație
Cele mai bune 10 filme pe care să le vezi când vrei să îți reamintești de copilărie și adolescență
Lifestyle
Cele mai bune 10 filme pe care să le vezi când vrei să îți reamintești de copilărie și adolescență
Îți analizezi foarte mult relația și partenerul? De ce e important să nu mai faci asta
Lifestyle
Îți analizezi foarte mult relația și partenerul? De ce e important să nu mai faci asta
Vedete care trăiesc povești de dragoste cu persoane care lucrează în spatele camerelor de filmat
Lifestyle
Vedete care trăiesc povești de dragoste cu persoane care lucrează în spatele camerelor de filmat
Controversă de proporții în lotul național de gimnastică! Denisa Golgotă face acuzații grave de bullying: "Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă"
Lifestyle
Controversă de proporții în lotul național de gimnastică! Denisa Golgotă face acuzații grave de bullying: "Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă"
Filme biografice de neratat despre celebritățile de la Hollywood și industria cinematografică
Lifestyle
Filme biografice de neratat despre celebritățile de la Hollywood și industria cinematografică
Libertatea
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. De ce este împotrivă George Simion cu această alegere
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. De ce este împotrivă George Simion cu această alegere
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip emoționant a publicat tânărul pe rețelele sociale
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip emoționant a publicat tânărul pe rețelele sociale
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Imagini din complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar: „Costă undeva la 170 de euro pe seară” Foto
Imagini din complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar: „Costă undeva la 170 de euro pe seară” Foto
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Mai multe din lifestyle
Cum pierzi posibilitatea de a avea o relație sănătoasă chiar încă din primele luni de dating
Cum pierzi posibilitatea de a avea o relație sănătoasă chiar încă din primele luni de dating
Lifestyle

Sunteți la început, iar ținta ta e să aveți o relație sănătoasă. Dar, ironic, în final obții exact opusul. Ce dinamică duce la acest deznodământ.

+ Mai multe
Credințe greșite despre iertare care îți pot sabota relația de cuplu
Credințe greșite despre iertare care îți pot sabota relația de cuplu
Lifestyle

Felul în care te raportezi la noțiunea de iertare reflectă anumite tipare de gândire dar și cum pierzi controlul dorind tocmai mai mult... control.

+ Mai multe
Documentare de neratat, care analizează fenomene sociale și de interes pentru toată lumea
Documentare de neratat, care analizează fenomene sociale și de interes pentru toată lumea
Lifestyle

Documentarele acestea propun discuții pe marginea unor subiecte sociale și care ar trebui să ne preocupe tot mai serios.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC