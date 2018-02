Pe Stop: două fete strâng absorbante pentru femeile fără adăpost (și le poți ajuta și tu)

Când am văzut că există campania Pe Stop, prin care se strâng absorbante pentru femeile fără adăpost, mi-am adus aminte că întotdeauna m-am gândit că ăsta ar fi un lucru bun pentru femeile pe care le tot văd pe traseele mele zilnice. Dar nu am făcut nimic, așa că m-am bucurat că alții (adică altele) au mers mai departe de un gând și am hotărât să le scriu celor două femei cu inițiativă, ca să aflu mai multe despre ele și despre ideea bună pe care o pun în practică.

Află, deci, că Irina Vasilescu a lucrat numai în ONG-uri și majoritatea hobby-urilor ei s-au învârtit tot în jurul acestora: “Cred că e ceva legat de dorința de a vedea rezultate concrete ale lucrurilor în care mă implic. Acum, jobul meu de zi este să creez ateliere de ecologie, iar în timpul liber mă ocup de Pe Stop.” Cât despre Alexandra Tănase, ea este asistent universitar la Facultatea de Farmacie. Irina îmi spune despre Alexandra că “a descoperit plăcerea de a se implica în proiecte sociale acum vreo doi ani – face teme cu copiii din Ferentari și gătește pentru persoanele fără adăpost. A cerut (insistent) să se implice în Pe Stop și a devenit rapid o prezență esențială.” Cele două se cunoșteau de mulți ani, de când lucraseră împreună la un proiect pro bono, Revista Arte și Meserii.

Absorbante pentru femeile fără adăpost, o idee “furată”

Irina îmi povestește că ideea de a colecta absorbante pentru persoanele fără adăpost este “furată”: “Din fericire, când e vorba de demersuri umanitare, originalitatea nu se „punctează” cu prea mult. Am văzut lunile trecute un reportaj cu cineva care făcea asta în SUA – Nadya Okamoto. I-am scris că am vrea să preluăm ideea pentru aici și s-a bucurat”, zice ea.

De atunci, au demarat o strângere de fonduri care a mers mai bine decât s-ar fi așteptat, punând pe o platformă cauza, cu un obiectiv pe care îl numesc “timid”: “voiam să strângem, în termen de o lună, 1.000 de lei ca să facem o acțiune în martie (de altfel, în jurul ideii de 8 Martie cu demnitate a gravitat toată campania). În prima zi s-au strâns 3000 de lei, cam la fel în a doua și a treia. Ne-am recalibrat planurile și am realizat că, datorită sprijinului extraordinar pe care l-am primit de la donatori, vom putea face asta lunar, până spre sfârșitul anului.”

Și, dacă tot a mers totul atât de bine, au demarat și o colectă de produse – adică au instalat coșuri în locuri din București (le găsești până mâine la Dianei 4, Macaz, Manasia și la Facultatea de Farmacie), pentru că nu știau sigur dacă vor intra în posesia banilor din crowdfunding suficient de repede pentru acțiunea pe care o programaseră în martie. Acum, Irina și Alexandra vor să vadă cum va merge și colecta.

Când le-am scris prima oară să le propun să îmi povestească mai multe despre inițiativa lor, fetele mi-au spus că mai au nevoie de timp, ca să ajungă de câteva ori pe teren cu absorbantele și să aibă ce să îmi povestească. Acum, că au ajuns la beneficiare, iată ce au găsit: “Oamenii sunt foarte înțelegători și surprinzător de organizați și cooperanți – atât beneficiarele, cât și cei care le înconjoară, bărbați și copii. Deseori se lasă cu glume. Nu ne-am simțit vreodată în pericol, cum anticipasem inițial. Sunt rare cazurile când câte o femeie se rușinează sau ezită să primească pachetul, de obicei din cauză că sunt bărbați în preajmă. O singură dată cineva ne-a refuzat – la fel, erau mulți bărbați în preajmă și credem că acesta e motivul. A fost amuzant când cineva nu știa ce oferim și ne-a cerut să-i dăm acasă, pentru copii! Am avut probleme doar la un adăpost de noapte – directorul ne dăduse permisiunea să intrăm, dar când am ajuns, asistenta de tură ne-a refuzat, pe motiv că nu fusese informată. Vom încerca să rezolvăm asta obținând permisiunea scrisă.”

Dar au avut ocazia să își dea seama că e nevoie de mai mult decât de absorbante pentru femeile fără adăpost: “Nu știm de unde să începem. Ni se pare cinic să încercăm să le enumerăm – o locuință cu apă caldă și curent (mare parte sunt femei ale străzii)? Îngrijiri medicale? Educație de bază (vom încerca să avem cu ele niște discuții despre igiena intimă când se mai încălzește afară)? Mâncare? Protecție? Atât, ca să nu intrăm prea mult în sfera… politică a socialului.”

Alte lecții de pe teren? “E important să setezi reguli – ne ținem cu dinții de regula un om, un pachet, de exemplu. Nu dăm pachete pentru vecina, sora, mama, ci le invităm pe vecină, soră, mamă să vină să-și ia. Mereu apar excepții și încercăm să ne dăm seama când putem avea încredere să încălcăm regula. Am mai învățat că, în lucrul cu statul, trebuie să avem mereu la îndemnă documente scrise. Și că trebuie să-ți amintești mereu pentru ce ai venit în locul respectiv, ca să nu te pierzi cu compasiune între multe alte probleme grave pe care le observi între timp. Cu siguranță, procesul nostru de învățare va continua în următoarele luni.”

Irina și Alexandra spun că acum, după primele experiențe cu campania Pe Stop, sprijinul primit aproape că le-a copleșit, pentru că au fost mulți cei care le-au spus că vor să se implice regulat, să ajute ca voluntari sau în alte feluri. Ceea ce nu înseamnă că nu e nevoie de ajutor. Dacă îți pasă de femeile fără adăpost, zice Irina, și vrei să faci o faptă bună, “te poți lega de oricare din aspectele de mai sus. Nu există lucru prea neînsemnat. Pentru un impact mai durabil? Asta încercăm să aflăm acum. Cu Pe Stop, încercăm să creăm treptat o schemă cât mai la îndemână și previzibilă, ca în curând beneficiarele să știe în ce zi a lunii și unde să ne caute – să se poată baza pe asta regulat.”

Dar nu e musai să te dedici acestei cauze, căci sunt multe altele de susținut decât proiectul care împarte absorbante femeilor fără adăpost. Irina îmi spune: “Vedeți ce facem. Vedeți dacă vă place și, mai important, dacă are sens pentru voi. Dacă da, implicați-vă. Dacă nu, găsiți o cauză care să aibă sens și implicați-vă acolo. Și celor care deja au făcut asta: răspunsurile voastre ne-au arătat că ceea ce facem are sens. Voi ați luat o idee mică și ați ajutat-o să se transforme într-un plan solid. Noi (și ele) vă mulțumim pentru asta.”

Dacă vrei să contribui la campania Pe Stop, până pe 28 februarie o mai poți face aici. Iar până pe 4 martie, coșurile amenajate de ele te așteaptă în București la Dianei 4, Macaz, Manasia și la Facultatea de Farmacie.

