Kira Hagi, într-o poveste de iubire adevărată

Cei doi au fost distribuiți într-o piesă lansată anul trecut, dar care acum a fost redusă la doar două personaje. 'Nu eram pregătită să renunț la ideea de a o juca pe Martha Bibescu, mi-am dorit foarte mult rolul și m-am bucurat enorm când a apărut această variantă în care spectacolul să poată fi jucat și în doi pentru că asta însemna că putem să sincronizăm mai ușor programul celor implicați. Este și o experiență fantastică pentru că am cunoscut cu această ocazie niște profesioniști de la care am învățat enorm, niște artiști care te lasă fără cuvinte. Johnny – Johnatan – compune muzică! Practic toată muzica din piesă e compusă de el și bonus a creat și o melodie pe care noi ne gândeam să o folosim ca teaser pentru spectacol, dar care după ce s-a filmat videoclipul unde sunt surprinse momente din repetiții, ne-am dat seama că e posibil să fi asistat la lansarea unui hit, pentru că e genul acela de muzică de ascultat la un pahar de vin sau de trimis pe Whats Up persoanei iubite. Pe bune, trebuie să-l ascultați! Și să veniți să vedeți ce concept a reușit să pună în scenă acest artist minunat care este Filip Ristovski, regizorul piesei, și cu care am mai lucrat înainte să plec la facultate, sau cum ne-a învățat balerina Eugenia Stoian să dansăm și ce desene pentru proiecții a putut să facă artistul Radu Burduj. Nu știu dacă am voie să vă spun, dar vă spun, în unele a avut ca reper casele pe care le pictez eu ca hobby!', povestește Kira.

'Nu știam cine e Kira Hagi când am intrat în proiectul acesta', mărtuirisește Johnatan Alexandru. 'Proful meu de actorie de la Conservator, Filip Ristovski, mi-a propus să dau o probă pentru o piesă – sincer, credeam că e proiect de școală -, am citit-o, m-am întâlnit cu actrița care o interpretează pe soția personajului meu, iar Filip a decis că avem chimie și așa am intrat în proiect. Am aflat numele de familie al Kirei cred după două sau trei repetiții, când ne-am împrietenit pe Facebook. Mai târziu m-a invitat la premiera filmului în care a jucat și care s-a lansat în toamnă și după ce am văzut-o pe marele ecran și am văzut sala plângând la scena ei, m-am cam speriat. Mi-am dat seama că voi juca lângă o actriță adevărată și că ce facem noi e treabă serioasă. Iar faptul că acum jucăm pe scena de la Nottara… Ce să vă zic? Sper să mă ridic la înălțimea tuturor celor care contribuie la piesa asta și sper să vă placă muzica mea.'

Piesa în care joacă cei doi se numește Martha și George și este povestea relației dintre prințesa Martha Bibescu și prințul George Valentin Bibescu. Relația lor nu a fost lipsită de scandaluri, dar și de iubire. Povestea poate fi comparată cu relațiile contemporane, abordarea fiind de așa natură, încât spectatorii să se regăsească în oricare dintre situațiile prin care au trecut de-a lungul vieții lor. „Deși sunt doar două personaje, piesa are de toate', spune actorul și regizorul Filip Ristovski, „dragoste și ură, dans, acțiune. E un spectacol de teatru perfect pentru orice gen ai prefera.'

Datele în care se joacă spectacolul 'Martha și George' sunt 26 noiembrie, 2 decembrie, 14 decembrie și 17 decembrie 2019, iar biletele sunt disponibile pe www.nottara.ro

