În culisele World Class, cea mai mare competiție de bartending din lume

World Class, cea mai mare competiție de bartending din lume, a adus în acest an la Toronto peste 50 de barmani din toate colțurile lumii, într-o săptămână dedicată inovației, creativității și culturii ospitalității. Organizat de Diageo, lider mondial în domeniul băutururilor spirtoase premium, evenimentul a reunit figuri emblematice din industrie, creatori ai unor brand-uri legendare, câștigători ai edițiilor trecute și membri ai juriului internațional, într-un format care a depășit sfera competiției, transformându-se într-o adevărată mișcare globală.

În centrul acestei inițiative se află Kevin Delaney, Head of World Class, care coordonează strategia globală a programului și viziunea prin care bartending-ul este redefinit ca o formă de artă contemporană, bazată pe talent, performanță și comunitate. La finalul competiției din Toronto, am vorbit cu el despre tendințele care definesc mixologia actuală, despre rolul noii generații de barmani, sustenabilitate, diversitate și despre modul în care World Class continuă să modeleze industria la nivel global.

ELLE: Aceasta este cea de-a 16-a Finală Mondială. Ce este diferit sau unic la ediția din acest an față de cele anterioare?

Kevin Delaney: Fiecare ediție World Class este complet unică. În fiecare an evoluăm odată cu tendințele care modelează industria și le integrăm în provocările și programele noastre, adaptându-le influențelor țării gazdă. Ediția din acest an a fost specială pentru că a avut loc în țara natală a patru dintre cei 16 câștigători World Class de până acum, într-un adevărat hub al ospitalității, unde echipa a activat în peste 250 de baruri și restaurante, oferind experiențe spectaculoase de cocktailuri în cadrul Cocktail Festival. De asemenea, am lansat și Spirited Women, o inițiativă menită să reducă dezechilibrul de gen din industria ospitalității, sprijinind carierele femeilor din bartending.

ELLE: Ce calități i-au făcut pe concurenții din Top 10 să se remarce în fața juraților?

K.D.: Pentru a ajunge în Top 10, concurenții sunt evaluați în detaliu, pe baza a șase probe diferite, menite să identifice cel mai complet barman. Nu este vorba doar despre gustul băuturii, ci și despre abilitatea de a interacționa cu publicul, creativitate, storytelling și capacitatea de a performa sub presiune. Fiecare probă testează o combinație diferită de abilități, iar criteriile de jurizare sunt stabilite de echipa globală World Class și comunicate participanților cu luni înainte de finala mondială.

ELLE: A existat vreun moment neașteptat în competiție care te-a surprins chiar și pe tine?

K.D.: Unul dintre momentele mele preferate este atunci când familia extinsă World Class se reunește și sărbătorește această industrie. Un grup de membri ai Hall of Fame și jurați s-au hotărât spontan să organizeze o sesiune specială cu tematică italiană pentru a deschide săptămâna. A fost minunat să văd cât de mult s-au bucurat, un exemplu perfect al spiritului de colaborare și prietenie care stă la baza World Class.

ELLE: Ce probă din acest an ți s-a părut cea mai solicitantă pentru concurenți, cea care le-a testat cu adevărat creativitatea și abilitățile?

K.D.: Una dintre probele de anul acesta a fost complet diferită de tot ce am făcut până acum. În cadrul Digital Galería, susținută de Don Julio 1942, concurenții au completat un chestionar, iar răspunsurile au fost introduse ulterior într-un motor de inteligență artificială „antrenat” pe universul 1942. Fiecare participant a primit astfel o lucrare de artă unică, generată de AI, iar apoi a trebuit să creeze un cocktail inspirat de acea imagine, prezentat în mini-sticle 1942, alături de opera digitală și un scurt text explicativ. Proba a împins limitele creativității, provocându-i să traducă o imagine vizuală într-o băutură și să spună povestea printr-un text scris, nu printr-o prezentare live, ca de obicei.

ELLE: Rolul prezentării – felul în care barmanii vorbesc, se mișcă și interacționează – a devenit aproape la fel de important ca băutura în sine?

K.D.: Absolut. Astăzi, consumatorii de lux se așteaptă ca o vizită la bar să fie o experiență de divertisment, nu doar o comandă de băuturi. Bartending-ul a evoluat într-o formă de artă performativă. Este o nouă formă de lux, bazată pe ritualuri, poveste și conexiune umană. De aceea, la World Class, jurizarea a contat întotdeauna mai mult decât gustul: prezentarea, stilul și modul în care barmanul creează experiența fac o diferență majoră. Un exemplu clar a fost proba Top 10 Challenge, unde concurenții au trebuit să servească un prânz cu trei feluri, fiecare asociat cu propriile cocktailuri. Prezentarea s-a făcut la masă, cu un bar mobil, așa că abilitatea de a interacționa cu invitații, dincolo de clasicul „bar”, a fost esențială.

ELLE: Toronto e un oraș extrem de divers, perfect pentru o astfel de competiție. Cum alegeți orașul gazdă? Contează mai mult scena locală de cocktailuri sau obiectivele Diageo pe piața respectivă?

K.D.: Misiunea World Class este să stimuleze cultura cocktailurilor și să aducă energie nouă în orașele în care ajunge. Când alegem locul, ne uităm la două lucruri: unde putem organiza cel mai bun eveniment posibil și unde putem avea cel mai mare impact asupra culturii locale de bar. Toronto a fost alegerea perfectă pentru ambele motive: are o scenă ospitalieră fantastică și talente recunoscute internațional, dar barurile din Canada nu primiseră încă recunoașterea globală pe care o meritau. A fost momentul ideal să aducem finala mondială aici și să lăsăm o amprentă pozitivă și durabilă.

ELLE: În ce fel contribuie World Class la formarea culturii globale a cocktailurilor, atât prin creativitate, cât și prin modul în care consumatorii se raportează la băuturile premium?

K.D.: De la lansarea din 2009, World Class a format și inspirat peste 450.000 de barmani din întreaga lume, conectându-i cu cele mai rafinate brand-uri din portofoliul Diageo. Prin standardele ridicate și prin rețeaua globală creată, competiția influențează direct felul în care băuturile sunt preparate și savurate. Totodată, World Class i-a inspirat pe oameni să bea mai bine, nu mai mult, prin educație și prin încurajarea alegerilor responsabile.

ELLE: Ce tendințe ai observat anul acesta și crezi că se vor răspândi rapid în barurile din lume?

K.D.: Martini nu dispare nicăieri. Anul acesta, am văzut mulți barmani reinventând acest clasic, iar „Ketel One Martini Room” a fost unul dintre cele mai animate spații ale competiției. I-am avut la bar pe unii dintre cei mai emblematici creatori de martini din lume, de la Ago Perrone, de la The Connaught Bar, până la Lorenzo Antinori, de la cel mai bun bar al Asiei, Bar Leone, care și-au demonstrat abilitățile.

Astăzi, martini nu mai este doar un omagiu adus trecutului. Este o punte perfectă între tradiție și inovație, o pânză albă care permite interpretări variate prin teatralitate (de la decor și pahar, până la prezentare), personalizare și explorarea aromelor. Variantele moderne — de la espresso martini la dirty, pickled, smoked, truffle-infused sau chiar tomato martini — alimentează un val de experimentare și creativitate.

Tot mai mulți barmani privesc martini ca pe o scenă pentru expresia personală, readucându-i relevanța culturală și conectându-l cu publicuri tot mai diverse. Astăzi, există un martini pentru fiecare gust, indiferent de preferințele pentru baza alcoolică sau profilul aromatic.

ELLE: Ai spus la un moment dat că „nu trebuie să câștigi World Class ca să câștigi World Class”. Ne poți da un exemplu de concurent care, fără să câștige, a devenit totuși o figură importantă în industrie?

K.D.: Un exemplu perfect este Monica Berg, care a fost finalistă globală în 2013. Astăzi este una dintre cele mai influente voci din cultura cocktailurilor și a deschis mai multe afaceri, inclusiv barul emblematic Tayēr + Elementary din Londra. În acest an a revenit în competiție ca jurat și participantă la programul Spirited Women. Nivelul competiției este extrem de ridicat, iar simplul fapt că ajungi în finala mondială înseamnă deja că ești un barman de clasă mondială.

ELLE: Sustenabilitatea a devenit un subiect esențial în ospitalitate. Cum vă asigurați la Diageo că este o practică reală, nu doar un discurs? Ai observat idei care pot fi aplicate pe scară largă?

K.D.: Sustenabilitatea este o prioritate pentru Diageo și o temă care îi preocupă mult și pe barmanii noștri. Anul acesta am reușit să reducem semnificativ utilizarea plasticului de unică folosință și am folosit materiale reciclate și refolosibile pentru amenajarea evenimentului, pe care apoi le-am redirecționat către comunitățile locale.

La nivel de competiție, provocarea Ketel One Farmhouse s-a concentrat pe ingrediente local și de sezon: fiecare concurent a primit un ingredient provenit de la fermieri din zona Toronto și a avut 30 de minute să creeze o băutură. Ideea s-a inspirat din celebrul Tomatini de la LPM, care demonstrează cum roșiile locale pot oferi o aromă superioară și sprijină, în același timp, sustenabilitatea și economia locală.

ELLE: Juriul din acest an a avut o reprezentare echilibrată între femei și bărbați, dar procentul femeilor finaliste rămâne mai mic. Ce progrese ai observat prin programul dedicat femeilor în bartending și unde există încă bariere?

K.D.: Promovarea incluziunii și diversității este în centrul a tot ceea ce facem și parte din misiunea Diageo de a „celebra viața în fiecare zi, oriunde în lume”. Suntem mândri că World Class a fost una dintre primele competiții care a desemnat o câștigătoare. Programul Spirited Women Scholarship oferă oportunități de networking și formare pentru un grup select de barmanițe, înainte, în timpul și după finala mondială. Totuși, știm că mai este mult de făcut, iar platforma World Class rămâne un instrument-cheie pentru a combate stereotipurile și a susține o comunitate diversă și incluzivă, unde fiecare persoană se poate dezvolta liber.

ELLE: Se vorbește tot mai des despre băuturile fără alcool. Le vezi ca pe următorul pas în evoluția culturii cocktailurilor sau ca pe o completare a băuturilor spirtoase?

K.D.: World Class promovează ideea de „a bea mai bine, nu mai mult”. Celebrăm măiestria barmanilor și calitatea băuturilor, fie că sunt cu alcool sau fără. Băuturile no & low alcohol au fost integrate constant în experiențele noastre și am văzut inovații remarcabile în acest segment. Barmanii știu că obiceiurile de consum se schimbă, iar noi vom continua să încurajăm adaptarea și experimentarea. În esență, e vorba despre experiențe grozave, indiferent de tăria alcoolului.

ELLE: Mulți spun că World Class le schimbă carierele, dar de ce barmanii nu se bucură încă de același prestigiu cultural ca bucătarii, de exemplu? Crezi că Diageo poate schimba această percepție?

K.D.: Datorită bucătarilor-celebrități și emisiunilor TV, cultura gastronomică are deja o platformă bine consolidată. Acum însă, oamenii sunt tot mai interesați de prepararea cocktailurilor acasă, iar noi credem că este momentul ideal să celebrăm și talentele care îi inspiră să bea mai bine, nu mai mult. World Class este locul unde putem ridica profilul barmanilor, transformându-i în adevărate staruri capabile să inspire publicul la fel cum o fac marii chefi.

ELLE: World Class are un prestigiu cultural imens, dar e și un instrument de business pentru Diageo. Cum echilibrați credibilitatea culturală și impactul comercial?

K.D.: Astăzi, World Class acoperă peste 56 de țări și este recunoscut la nivel global ca o comunitate de elită a ospitalității. După 16 ani, este mult mai mult decât o strategie comercială: este cea mai implicată, dorită și incluzivă comunitate de bartending din lume. Prin mentorat, formare și networking, World Class a schimbat carierele a mii de barmani și a creat o rețea globală de ambasadori dedicați, care duc brand-urile Diageo în inimile și în mâinile consumatorilor.

ELLE: Dacă ai putea schimba o singură percepție publică despre barmani prin World Class, care ar fi aceea?

K.D.: Barmanii nu sunt doar oameni care prepară băuturi. Sunt o combinație de știință, creativitate, poveste și conexiune. Fiecare are un amestec unic de experiențe și influențe care le definește stilul — atât în felul în care creează cocktailurile, cât și în modul în care interacționează cu oaspeții. Îi încurajez pe toți să înceapă cu meniul de cocktailuri, dar să nu se oprească acolo. Stați de vorbă cu barmanul și veți descoperi experiențe la care, poate, nici nu v-ați fi gândit.

ELLE: Ai observat conflicte culturale între barmani din diferite țări sau, dimpotrivă, sinergii neașteptate?

K.D.: Puterea programului nostru stă în comunitatea globală pe care am construit-o, o comunitate unită prin limbajul comun al ospitalității și prin admirația față de măiestria bartending-ului. Departe de orice competiție tensionată, vedem barmani din toate colțurile lumii învățând unii de la alții și inspirându-se reciproc, pe parcursul unei săptămâni în care se leagă prietenii durabile și se împărtășesc culturi.

ELLE: Care este abilitatea care lipsește cel mai des barmanilor de azi și cum încearcă World Class să acopere acest gol?

K.D.: Unul dintre aspectele esențiale ale apartenenței la familia World Class este posibilitatea de a împărtăși abilități, idei și conexiuni. Ne dorim să reducem distanța dintre oportunități și barmanii talentați, încurajând concurenții, membrii Hall of Fame și profesioniștii consacrați din rețea să se implice în mentorat, dezvoltare și networking, care pot da naștere unor momente definitorii pentru parcursul lor profesional.

ELLE: Privind spre viitor, ce ți-ai dori să reprezinte World Class peste zece ani, în industrie și în cadrul Diageo?

K.D.: World Class are misiunea de a uni comunitatea globală a barmanilor, oferind inspirație, mentorat și formare, și de a modela viitorul culturii cocktailurilor. În zece ani, ne dorim să fim recunoscuți ca platforma care face această comunitate accesibilă tuturor, care deschide drumuri, provoacă stereotipuri și rămâne un spațiu incluziv și divers, unde fiecare persoană poate fi ea însăși și poate evolua.

